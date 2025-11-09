Majka je slučajno pregazila jednogodišnju ćerku dok je automobilom izlazila iz garaže, dijete je preminulo na mjestu nesreće.

Izvor: Youtube/Printscreen/ EnjoyFirefighting - International Emergency Response Videos

Mlada majka sinoć je u manjem austrijskom mjestu blizu granice s Njemačkom slučajno pregazila svoju jednogodišnju ćerku dok je iz garaže automobilom izlazila unazad.

Dijete je zadobilo teške povrede i preminulo na mjestu nesreće, saopštila je danas policija pokrajine Gornja Austrija.

Tragedija se dogodila u subotu uveče u okrugu Šerding, oko 20 kilometara južno od njemačkog pograničnog grada Pasaua. Otac je pokušao da podigne automobil dizalicom, ali je bilo prekasno.

Roditelji su u garaži mijenjali gume na svom automobilu, a kada su završili, 29-godišnja majka krenula je vozilom unazad. Navodno je osjetila udarac i odmah se zaustavila.

Kada je izašla iz automobila, shvatila je da joj je ćerka ostala ispod vozila. Otac je odmah pokušao da podigne automobil dizalicom, ali bez uspjeha.

Hitna pomoć je brzo stigla na mjesto nesreće, ali uprkos naporima reanimacije, ljekari nisu uspjeli da spasu život nesrećne djevojčice.