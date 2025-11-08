Avion iz Amerike do Australija letjeće 22 sata bez prestanka.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Kompanija "Kvantas" objavila je prve fotografije aviona "Erbas A350-1000ULR" koji će od 2027. godine obavljati letove bez presijedanja od Njujorka i Londona do Sidneja, piše "CNN". Ovaj avion će moći da leti 22 sata bez prekida zbog rezervoara od 20.000 litara.

Ova letilica je u završnoj fazi sklapanja u sjedištu "Erbasa" u Tuluzu. Kompanija "Kvantas" je naručio 12 ovakvih aviona, a prvi bi trebalo da bude isporučen u oktobru 2026. godine.

Our first@AirbusA350-1000ULR (Ultra Long Range) aircraft is now on the final assembly line in Toulouse!



This marks a significant step in#ProjectSunrise, which will conquer the final frontier of long-haul travel with non-stop flights between Australia's east coast and…pic.twitter.com/VqxtRMBzUm — Qantas (@Qantas)November 6, 2025

Kakav je avion "Erbas A350-1000ULR"?

Ovaj avion će imati 238 sjedište sa posebno dizajniranom zonom odmora radi smanjenja džet lega. Sa posebnim rezervoarom od 20.000 litara, skratiće put od Njujorka do Sidneja za četiri sata jer će moći da leti bez presijedanja.

Pogledajte fotografije aviona "Erbas A350-1000ULR"