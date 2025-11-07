Zbog sve češćih napada medveda Japan je na sjever zemlje poslao vojsku koja pomaže u postavljanju zamki i zaštiti stanovništva, od aprila zabilježeno 12 smrtnih slučajeva.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Japan je na brdoviti sjever zemlje poslao vojnike zbog sve češćih napada medveda na lokalno stanovništvo.

Operacija je započela u gradiću Kazunu, gdje se stanovnicima već nedeljama savjetuje da izbjegavaju guste šume koje okružuju mjesto, da ostanu kod kuće nakon mraka i da nose zvona kako bi otjerali medvede koji u naseljima traže hranu.

"Čak i ako je privremena, pomoć vojnika veliko je olakšanje", rekao je lokalni zvaničnik Jasuiro Kitakata. "Mislio sam da medvedi bježe kad čuju buku, ali zapravo krenu prema vama. Zastrašujuće!", dodao je.

Od aprila je u Japanu zabilježeno više od stotinu napada medveda i dvanaest smrtnih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Zadatak vojnika je postavljanje i obilazak metalnih zamki za medvede koje, kada se životinje uhvate, odstranjuju profesionalni lovci.

Kazun je prvi, a vojska će ostati do kraja novembra. Nakon Kazuna, gradića sa 30 hiljada stanovnika poznatog po termalnim izvorima, vojnici će otići i u druga mjesta, prema ugovoru koji traje do kraja novembra.

Poslednjih nedelja medvedi su napali kupce u supermarketu, turistu koji je čekao na autobuskoj stanici u blizini lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a, kao i povredili radnika u termalnom odmaralištu. Neke škole morale su privremeno da zatvore vrata nakon što su medvedi viđeni u njihovoj blizini.

Napadi medveda obično dostižu vrhunac u oktobru i novembru, kada životinje intenzivno traže hranu prije zimske hibernacije.

Japanski crni medvedi, koji nastanjuju veći dio zemlje, mogu težiti i do 130 kilograma, dok su smeđi medvedi na sjevernom ostrvu Hokaidu teški i do 400 kilograma.