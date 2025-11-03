U američkom gradu Detroitu spriječen je teroristički napad inspirisan ideologijom Islamske države. Meta napada su trebali da budu restorani LGBT populacije.

Izvor: Printscreen/YouTube

Dvojica muškaraca su uhapšena u Detroituzbog sumnje da su pripremali terorističke napade na ugostiteljske objekte gdje se okupljaju pripadnici LGBT zajednice, saopštile su danas američke vlasti.

"Naši američki heroji su spriječili teroristički napad", poručila je američka ministarka pravde Pem Bondi.

Sud je saopštio da su Momed Ali i Madžid Mahmud, uz pomoć saučesnika, prikupili veliku količinu oružja, radi terorističkih napada inspirisanih djelovanjem organizacije Islamska država.

Navedeno je da je Mahmud nedavno kupio 1.600 metaka za poluautomatske puške i da je sa saradnicima vježbao u streljanama.

Alijev advokat Amir Makled je naveo da je optužnica rezultat "histerije" i "izazivanja straha", javlja AP.

