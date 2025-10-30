Sankcionisani ruski naftni gigant Lukoil prodao je međunarodne operative grupi Gunvor. Iako pod američkim sankcijama, lideri kompanije, Vagit Alekperov i Leonid Fedun, i dalje ostaju među najmoćnijim i globalno uticajnim akterima u energetskom sektoru.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Sankcionisani ruski proizvođač nafte Lukoil prihvatio je ponudu trgovca energijom, Gunvor grupe, za kupovinu njegove jedinice Lukoil International GmbH sa sjedištem u Austriji, saopštila je kompanija, a prenio Blumberg.

Lukoil je ranije najavio planove za prodaju svojih međunarodnih operacija nakon što je prošle nedelje pogođen američkim sankcijama. Gunvor je dao ponudu za Lukoil International, koju je kompanija prihvatila i obavezala se da neće pregovarati sa drugim potencijalnim kupcima, saopštio je Lukoil. Sporazum podliježe odobrenju američke vlade.

Lukoil je međunarodno najraznovrsniji od ruskih naftnih giganata, sa poslovanjem u bivšim sovjetskim zemljama kao što su Kazahstan, Uzbekistan i Azerbejdžan, kao i u Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zapadnoafričkim zemljama Gani, Nigeriji, Kamerunu i Kongu.

Ko stoji iza ruskog naftnog giganta Lukoil?

Dvojica najpoznatijih aktera ruske energetske scene, Vagit Alekperov i Leonid Fedun, vlasnici Lukoila, simbolizuju moć privatnog biznisa u sektoru strateški ključnom za Rusiju.

Leonid Fedun

Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Alekperov, rođen 1950. godine u Bakuu, danas raspolaže bogatstvom od desetina milijardi dolara, dok Fedun, rođen 1956. u Kijevu, ima imovinu procijenjenu na osam do devet milijardi dolara. Njihov uspjeh rezultat je desetina godina investiranja, strateških akvizicija i pametnog upravljanja u privatizovanom energetskom sektoru nakon raspada Sovjetskog Saveza.

Osnovan 1993. godine, Lukoil je pod vođstvom Alekperova i Feduna prerastao u jednog od najvećih privatnih proizvođača nafte u Rusiji, sa snažnim međunarodnim prisustvom. Njihova poslovna politika fokusirana je na diverzifikaciju i širenje - kako unutar Rusije, tako i u inostranstvu - uz ulaganja u istraživanje i preradu nafte, ali i u širu energetsku infrastrukturu. Fedun je, pored naftnog biznisa, diverzifikovao svoje interese kroz ulaganja u sport, preuzimanjem kluba Spartak Moskva.

Njihov položaj u energetskom sektoru ne može se posmatrati odvojeno od ruskog državnog aparata. Alekperov i Fedun posluju u segmentu od strateške važnosti za državu, što im je omogućilo stabilan rast bogatstva i uticaja. Iako nisu detaljno prikazani lični odnosi sa predsjednikom Vladimirom Putinom, jasno je da su njihove kompanije i bogatstvo implicitno povezani sa državnim interesima i političkim odlukama.