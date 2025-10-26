Muškarac je teško pretučen u Novom Mestu i preminuo nakon napada ispred noćnog kluba. Osumnjičen 20-godišnjak uhapšen.

Izvor: YouTube/Printscreen/Rundumleuchte1

U noći između četvrtka i petka u Novom Mestu u Sloveniji došlo je do stravičnog napada na muškarca, koji je zadobio teške povrede glave i kasnije preminuo, piše portal 24 ur. Incident se dogodio nešto posle 2:30 na Rozmanovoj ulici.

Policija je odmah pokrenula istragu, obavili uviđaj i osigurali tragove. Trenutno se intenzivno istražuju okolnosti napada, a kriminalisti su identifikovali 20-godišnjeg osumnjičenog, koji je danas uhapšen. Istraga je još u toku, pa detalji za sada nisu poznati. Iz Gradske opštine Novo Mesto oštro su osudili napad, ističući da nasilje, posebno prema ranjivim grupama, postaje ozbiljan problem u regionu. Gradonačelnik Gregor Macedoni upozorio je da romska problematika u jugoistočnom delu Slovenije postaje sve ozbiljnija, dok država, uprkos upozorenjima, ne preduzima dovoljno konkretnih mjera.

Prema informacijama koje su došle do slovenačkih medija, mladić je ispred novomeškog kluba "LokalPatriot" nazvao oca i rekao mu da mu prijeti grupa muškaraca. Otac, poznati ugostiteljski radnik iz Novog Mjesta, stigao je na mjesto događaja, gde su ga napali i pretukli, a prilikom napada izgubio je puls. Hitna pomoć uspela je da ga reanimira, ali njegov život nije bio spasen, preminuo je nešto prije 22 sata.

U znak sjećanja na preminulog muškarca i kao podršku njegovoj porodici, u nedelju u 10 sati biće održan protest i paljenje sveća ispred kluba "LokalPatriot".