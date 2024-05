Detalji nesreće u Beogradu u kojoj je nastradao mlađi brat ministra u Vladi BiH!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Đorđe Mijatović, mlađi brat ministra u Vladi Bosne i Hercegovine, Vojina Mijanovića, koji je preminuo sinoć posle prijema u beogradski Urgentni centar, najvjerovatnije je nastradao pod nesrećnim okolnostima.

"Na igralištu ispred zgrade u kojoj je živio navodno je došlo do sukoba i to oko lopte. Preminuli Đorđe Mijatović je došao kući i ispričao supruzi da je zamahnuo ka jednom muškarcu, izgubio ravnotežu, pao i udario glavnom o beton", otkriva izvor blizak istrazi. Kako navodi zvor, navodno, on je po dolasku kući dobio i epi napad posle kog je prebačen na kliniku u kojoj je i preminuo.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, podsetimo, saopštilo je da je dalo nalog policiji da identifikuje učesnike događaja i prikupi sve neophodne podatke i obaveštenja u vezi sa događajem od 26. maja 2024. godine na Voždovcu, nakon kojeg je u Urgentnom centru u Beogradu preminuo Đ.M. (37).

"Tužilaštvo je naložilo obdukciju sa toksikologijom Đ.M. kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Tužilaštvo će u saradnji sa policijom rasvijetliti sve okolnosti ovog događaja, nakon čega će javnost biti obavešena o daljem postupanju", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Osmo odeljenje Uprave kriminalističke policije za grad Beograd obavestilo je dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da je u ulici Dragice Končar na Voždovcu došlo do fizičkog sukoba između nepoznatih lica i Đ. M. u kojem je Đ. M. zadobio povrede glave, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, gde je ubrzo preminuo.