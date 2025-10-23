Nisu objavljeni detalji o tipu ruskog aviona, trajanju incidenta ili tačnoj lokaciji proboja.

Litvansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruski vojni avioni večeras nakratko narušili litvanski vazdušni prostor, što je izazvalo brz odgovor NATO lovaca koji su bili u rutinskoj patroli.

„Naše snage su brzo reagovale uz pomoć NATO borbenih aviona u patroli. Litvanija je jaka i spremna. Svaki centimetar naše zemlje je zaštićen“, objavilo je ministarstvo na platformi X. Nisu objavljeni detalji o tipu ruskog aviona, trajanju incidenta ili tačnoj lokaciji proboja.

Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda oštro je osudio incident: „Najoštrije osuđujem kršenje litvanskog vazdušnog prostora od strane borbeno-transportnog aviona Ruske Federacije iz Kalinjingrada. To je grubo kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog suvereniteta Litvanije, na šta moramo reagovati.“

Incident je uslijedio nakon sličnog incidenta u septembru, kada su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor u blizini ostrva Vajndlo i ostala tamo oko 12 minuta. Incident je izazvao oštre reakcije Talina i NATO-a, koji su let opisali kao „neodgovoran“. U tom slučaju, italijanski lovci F-35 raspoređeni u okviru misije nadzora vazdušnog prostora Baltika su oboreni, dok je Moskva negirala bilo kakvu štetu.

Napeta situacija u vazduhu

Povrede vazdušnog prostora baltičkih država od strane ruskih aviona su retke, ali veoma osjetljive, posebno od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Saveznički borbeni avioni redovno presretaju ruske avione koji lete bez planova leta, transpondera ili radio komunikacije, iako većina ovih letova ostaje van vazdušnog prostora NATO-a.

Krajem septembra, Litvanija je ovlastila svoje oružane snage da obaraju dronove koji ulaze u njen vazdušni prostor, nakon što je nekoliko ruskih dronova palo na litvansku teritoriju blizu granice.

NATO-ova misija za vazdušni nadzor Baltika djeluje iz vazduhoplovnih baza u Šjauljaju, Litvanija i Emariju, Estonija, pružajući stalnu protivvazdušnu odbranu za tri baltičke države.

Misijom trenutno komanduje špansko ratno vazduhoplovstvo, koje je rasporedilo osam lovaca Jurofajter Tajfun u bazu Šjauljaj. Italijanski Tajfuni su bazirani u estonskoj bazi Emari, gdje pružaju dodatnu brzu podršku u slučaju incidenata.