Dahbija Benkired optužena je za brutalno silovanje i ubistvo 12-godišnje Lole u Parizu. Dok je nosila tijelo djevojčice u plastičnoj kutiji, mirno je večerala i pokušavala da dogovori prevoz. Suđenje traje.

Na drugom danu suđenja Dahbiji Benkired, optuženoj za silovanje i ubistvo 12-godišnje Lole, svjedoci su pred pariskim sudom rekonstruisali njeno neobično kretanje u satima nakon stravičnog zločina. Dok je u velikoj plastičnoj kutiji nosila tijelo djevojčice, optužena je mirno razgovarala sa poznanicima, jela u restoranu i pokušavala da dogovori prevoz, piše Brut Media. Benkired je rođena u Alžiru i imala je nalog za napuštanje Francuske koji joj je izdat dva mjeseca prije ubistva.

Prema francuskom zakonu, svaki čin seksualne penetracije izvršen nasiljem, prinudom, prijetnjom ili iznenađenjem smatra se silovanjem. Ukoliko bude proglašena krivom, Benkired preti doživotna kazna zatvora.

Večera sa strašnim teretom

Pariški porotni sud u ponedeljak je rekonstruisao sate lutanja Dahbije Benkired nakon što je 14. oktobra 2022. ubila 12-godišnju Lolu. Između opuštenog razgovora u obližnjem baru i večere sa prijateljem u restoranu brze hrane u predgrađu, optužena je čitavo vrijeme nosila sanduk u kojem se nalazilo tijelo djevojčice. "Bila je nasmijana. Naručila je, bila je gladna", ispričao je Rasid N. sudijama i poroti, opisujući večeru koju je te kobne večeri podijelio sa Benkired u Asnjersu, sjeverozapadnom predgrađu Pariza.

Dahbia Benkired ga je pozvala nekoliko sati ranije, oko 18 sati, tražeći da je pokupi ispred zgrade svoje sestre, koja ju je navodno izbacila posle svađe. Kada je stigao, primijetio je da nosi dva kofera i jedan veliki "sanduk", veliku crnu plastičnu kutiju za odlaganje stvari. Kada je ta kutija kao dokazni materijal unijeta u sudnicu, predsjednik suda je primijetio: "Ponekad je teško zamisliti da je tijelo Lole stalo unutra" U tu kutiju, dugu 75 cm, optužena je smjestila tijelo djevojčice visoke 1,60 m.

Detalji brutalnog zločina

Žrtva, ćerka domara zgrade, vraćala se iz škole kada ju je Benkired namamila u stan svoje sestre i ugušila ljepljivom trakom. Sudski vještak je u ponedeljak ujutru objasnio da je "gušenje prije gubitka svijesti bilo veoma mučno", spominjući "agoniju koja je mogla trajati između dvije i tri minute".

"Vjerovatno je bilo više udaraca u glavu i jakih bolova", dodala je vještakinja, uz "višestruke rane", naročito na leđima, vjerovatno nanijete makazama.

Bizaran pokušaj prodaje

Na užas mjesta zločina nadovezuje se haotično i naizgled bezosjećajno ponašanje optužene. Prije nego što je pozvala Rasida N., zaustavila je na ulici nepoznatog prolaznika, Karim-a, i pitala ga za prevoz. Kada ju je odbio, šapnula mu je: "Imam nešto zanimljivo za prodati." Zaintrigiran, pristao je da sjedne sa njom u obližnji kafić.

"‘Hajde, pokaži mi šta je unutra‘, rekao sam joj", ispričao je svjedok. "‘Ne, pogledaj sam‘, odgovorila mi je. Tri puta mi je to ponovila. Kada sam podigao pokrivač... osjetio sam jak miris izbjeljivača i vidjela se mrlja krvi koja je očišćena." Nakon toga je pobjegao, a Benkired je otišla u pekaru da kupi kroasane.

Bjekstvo i hapšenje

Nekoliko sati kasnije, posle večere sa Rasidom N., zatražila je taksi da je vrati do sestre. Tamo ju je dočekala starija sestra, koja je otvorila kutiju, ugledala tijelo i počela da vrišti. Kada je ugledala policiju u blizini, optužena je pobjegla, ovaj put bez prtljaga, i javnim prevozom otišla do drugog poznanika. Uhapšena je sledećeg jutra. Očekuje se da će suđenje trajati do petka.
















