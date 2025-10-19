Biće smješten u posebno obezbijeđenom, izolovanom dijelu zatvora.

Izvor: Unsplash/Anthony Choren

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u utorak će započeti izdržavanje svoje zatvorske kazne u pariškom zatvoru La Santé, navodi Le Figaro.

Kada pođe iz svog stana u 16. pariškom arondismanu, biće praćen kolonom novinara na motociklima. Automobil kojim će biti prebačen voziće ga direktno u unutrašnjost zatvorskog kompleksa, gdje će ga dočekati direktor zatvora i zatvorski službenici. Biće smješten u krilo visokog obezbjeđenja i izveden do izolacionog odjeljenja.

Prema izvještajima BFMTV-a, Sarkozy će služiti kaznu u izolaciji u La Santé, pozivajući se na interne izvore. Sud ga je u septembru osudio za učešće u kriminalnoj zavjeri vezanoj za finansiranje njegove predsjedničke kampanje 2007. iz Libya. Kao protuvrijednost spominjane su diplomatske usluge za tadašnjeg vođu Libije Moamera Gadafija, koji je 2011. smaknut od strane pobunjenika.

Iako je uložio žalbu na presudu, nalog za hapšenje je odgođen samo privremeno — njegovo privođenje i sprovođenje u zatvor primjeniće se bez odlaganja, dok će se žalbeni postupak nastaviti naknadno.