Grad Iljora u Granadi pogođen je jakim bujicama nakon samo 20 minuta obilne kiše. Oluja Alis već više od dvije sedmice pogađa dijelove Španije, izazivajući evakuacije, prekid saobraćaja i crvena upozorenja širom zemlje.

Izvor: x printscreen

Dramatičan snimak s društvene mreže X prikazuje trenutak kada je blatnjava bujica preplavila grad Iljoru u provinciji Granada, dok su šokirani građani sve posmatrali sa bezbjedne udaljenosti. Bujice su opkolile kuće, nadirale pored zgrada i ostavile vozila zarobljena na ulicama. Izdat je žuti meteoalarm, nakon čega su uslijedile evakuacije.

Wow! Flooding in Íllora in the province of Granada, Andalucia, Spain this evening...pic.twitter.com/Gy7CvbqHPF — Volcaholic (@volcaholic1)October 17, 2025

Lokalne vlasti potvrdile su da su hitne službe reagovale na najmanje 15 poziva, dok je više od deset kuća i garaža poplavljeno. Svjedoci su opisali situaciju kao "zastrašujuću", iako je trajala svega 20 minuta.

Grad je pogođen dijelom šire oluje Alis, koja već više od dvije sedmice pogađa istočnu obalu Španije i Balearska ostrva. Lokalni mediji navode da je na Iljoru palo oko 60 litara kiše po kvadratnom metru za manje od jednog sata.

17.10.2025#Spain

A yellow alert was issued for the eastern Loja region. Up to 60 liters of rain fell per meter. In Illora, Granada, up to fifteen incidents were reported. More than ten houses and garages were flooded.pic.twitter.com/AvZIEV8dTU — Climate Review (@ClimateRe50366)October 18, 2025

Ranije ove sedmice, crveno upozorenje proglašeno je u Valensiji, gdje su bujice zarobile automobile, a vozači ostali blokirani. Katalonija je proglasila vanredno stanje u pet okruga, uključujući Taragonu, gdje se očekuje i do 180 mm kiše u 12 sati.

Zbog nevremena obustavljen je i željeznički saobraćaj na liniji između Barselone i Valensije, pri čemu je oko 3.000 putnika ostalo zaglavljeno.

Premijer Španije Pedro Sančez pozvao je građane na veliki oprez, dok zvaničnici upozoravaju na “vanrednu opasnost” u pogođenim regijama. Putnicima se savjetuje da redovno prate informacije o saobraćaju i meteorološkim upozorenjima, jer se oluja Alis i dalje ne smiruje.