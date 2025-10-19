Najveće rusko postrojenje za preradu gasa, smješteno u Orenburgu, oštećeno je u napadu dronovima. Prema riječima regionalnog guvernera Jevgenija Solcneva, u incidentu nije bilo povrijeđenih.

Izvor: Ministarstvo odbrane Rusije

Gasno postrojenje u ruskom gradu Orenburgu pogođeno je ukrajinskim dronom, potvrdio je guverner Orenburške oblasti Jevgenij Solcnev. Napad je izazvao požar u radionici u okviru kompleksa, ali prema dostupnim informacijama, nije bilo povrijeđenih. Požar su ugasile hitne službe, a situacija je brzo stavljena pod kontrolu.

Riječ je o prvom napadu na ovo postrojenje, koje predstavlja dio gasno-hemijskog kompleksa u Orenburškoj oblasti. U njemu se prerađuje gasni kondenzat sa naftnog i gasno-kondenzatnog polja Orenburg, kao i iz kazahstanskog polja Karačaganak. Godišnji kapacitet prerade iznosi oko 45 milijardi kubnih metara gasa. Kompleksom upravlja kompanija Gasprom.

BAVOVNA at Orenburg Gas Processing Plant!



The plant has a processing capacity of ~45 billion m³/year and ~6.2 million tons/year of condensate/oil.pic.twitter.com/TAdgMe4Zld — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA)October 19, 2025

Napadi i u drugim oblastima

U drugom incidentu tokom iste noći, guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev saopštio je da je protivvazdušna odbrana dejstvovala protiv ukrajinskih dronova. Privremeno su bili prekinuti mobilni internet i rad lokalnih aerodroma, ali nije bilo informacija o većoj šteti ili žrtvama.

Samarska oblast je i ranije bila meta ukrajinskih pokušaja napada, uključujući pokušaj gađanja naftne rafinerije.

Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da je tokom noći oboreno ukupno 45 ukrajinskih dronova: 12 iznad Samarske oblasti, 11 iznad Saratovske i jedan iznad Orenburške oblasti.

Zvaničnih reakcija iz Ukrajine za sada nema. Napadi dolaze u okviru intenziviranja ukrajinske strategije usmjerene na energetsku infrastrukturu Rusije, s ciljem da se poremeti snabdijevanje gorivom i smanje budžetski prihodi iz energetskog sektora.