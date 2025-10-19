Najveće rusko postrojenje za preradu gasa, smješteno u Orenburgu, oštećeno je u napadu dronovima. Prema riječima regionalnog guvernera Jevgenija Solcneva, u incidentu nije bilo povrijeđenih.
Gasno postrojenje u ruskom gradu Orenburgu pogođeno je ukrajinskim dronom, potvrdio je guverner Orenburške oblasti Jevgenij Solcnev. Napad je izazvao požar u radionici u okviru kompleksa, ali prema dostupnim informacijama, nije bilo povrijeđenih. Požar su ugasile hitne službe, a situacija je brzo stavljena pod kontrolu.
Riječ je o prvom napadu na ovo postrojenje, koje predstavlja dio gasno-hemijskog kompleksa u Orenburškoj oblasti. U njemu se prerađuje gasni kondenzat sa naftnog i gasno-kondenzatnog polja Orenburg, kao i iz kazahstanskog polja Karačaganak. Godišnji kapacitet prerade iznosi oko 45 milijardi kubnih metara gasa. Kompleksom upravlja kompanija Gasprom.
BAVOVNA at Orenburg Gas Processing Plant!— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA)October 19, 2025
The plant has a processing capacity of ~45 billion m³/year and ~6.2 million tons/year of condensate/oil.pic.twitter.com/TAdgMe4Zld
Napadi i u drugim oblastima
U drugom incidentu tokom iste noći, guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev saopštio je da je protivvazdušna odbrana dejstvovala protiv ukrajinskih dronova. Privremeno su bili prekinuti mobilni internet i rad lokalnih aerodroma, ali nije bilo informacija o većoj šteti ili žrtvama.
Samarska oblast je i ranije bila meta ukrajinskih pokušaja napada, uključujući pokušaj gađanja naftne rafinerije.
Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da je tokom noći oboreno ukupno 45 ukrajinskih dronova: 12 iznad Samarske oblasti, 11 iznad Saratovske i jedan iznad Orenburške oblasti.
Zvaničnih reakcija iz Ukrajine za sada nema. Napadi dolaze u okviru intenziviranja ukrajinske strategije usmjerene na energetsku infrastrukturu Rusije, s ciljem da se poremeti snabdijevanje gorivom i smanje budžetski prihodi iz energetskog sektora.
The Ukrainian air campaign against the Russian oil and gas industry goes on. The Novokuybyshevsk refinery in Samara was hit again overnight, and the gas processing plant in Orenburg — the world’s largest — was bombed for the first time.pic.twitter.com/5ITNYQP6No— Yaroslav Trofimov (@yarotrof)October 19, 2025