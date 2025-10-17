Ruski borbeni avion Su-30SM pao je tokom misije presretanja bespilotnih letjelica, nakon što se, prema prvim informacijama, zapalio odmah posle lansiranja rakete.

Izvor: Profimedia

Ruski lovac Su-30SM srušio se tokom misije presretanja bespilotnih letjelica, u trenutku kada je, prema prvim opisima sa ruskih pilotskih kanala na Telegramu, nakon lansiranja rakete došlo do požara na avionu. Posada se katapultirala i preživjela je.

Državna komisija je upućena na mjesto pada i tek treba da utvrdi uzrok incidenta, tako da zvanični tehnički detalji poput tačne lokacije, vrste rakete, hronologije događaja i prvih nalaza još nisu objavljeni. Za sada se raspolaže preliminarnim informacijama iz neformalnih izvora bliskih zajednici vojnih pilota.

Iako je Su-30SM dvosjedi višenamenski lovac zamišljen pre svega za lovačko-presretačke i lovačko-bombarderske zadatke, poslednjih godina sve češće dobija ulogu "lovca na dronove". Takve misije traže rad na malim do srednjim visinama, kombinovanje radara i opto-elektronskih senzora i brzo donošenje odluka u uslovima ograničene visinske rezerve.

Kada se presretanje izvodi u zoni bliske borbe, mali prozor za bezbjedno lansiranje i odvajanje od cilja lako se sužava. Zato istraga sada mora da odgovori na nekoliko ključnih pitanja: da li je požar posledica tehničkog kvara na avionu, anomalije raketnog pogona, proceduralne greške u režimu bliske borbe ili sekundarnih efekata u blizini same mete, posebno ako je riječ o dronu sa eksplozivnim punjenjem. Pouzdan odgovor može dati samo uvid u zapis letnih parametara, ostatke pogonskih sekcija i druge materijalne tragove sa uviđaja.

Su-30SM ostaje jedan od nosećih "radnih konja" ruskog frontovskog vazduhoplovstva. U takvim zadacima obično koristi radar Bars-R za detekciju na srednjim daljinama, opto-elektronski nišanski sistem i kacigarski ciljnik za brzo obilježavanje cilja.

Naoružanje najčešće uključuje rakete kratkog dometa R-73 ili R-74 za blisku borbu, srednjodometne R-77-1 kad to taktička situacija dozvoljava, kao i top GŠ-301 kalibra 30 mm kao krajnju meru protiv sporih i niskoletećih meta.

Pored senzora i naoružanja, za preživljavanje su presudni ometači, IC mamci i čitav niz procedura koje posle lansiranja obezbjeđuju bezbjedno odvajanje od fragmenta bojeve glave i turbulencija mlaza. Upravo su to momenti kada mali propusti i statistika intenzivnih misija najlakše "naplate" grešku.

Vrijedi podsjetiti da ovo nije prvi gubitak Su-30SM na crnomorskom pravcu u skorije vrijeme. U avgustu je prethodni primjerak pao u Crno more kod Zmijskog ostrva, u slučaju koji je izazvao polemike zbog "otkrivanja tajnih misija" i bezbjednosnih procedura. O tome je opširno pisano i u našem tekstu od 15. avgusta 2025. godine.

Uzroci dva događaja verovatno nisu isti, ali im je zajedničko visoko operativno opterećenje i stalni "lov na dronove", što po prirodi povećava rizik. Podsjetimo, Rusi su ranije objavljivali akcione snimke na kojima prikazuju kako lovcima Su-30SM uspješno presreću ukrajinske dronove.

Paralelno s eksploatacijom, program modernizacije ka standardu Su-30SM2 ide dalje. Taj paket donosi unapređenu avioniku i računare, osavremenjene komunikacije i navigaciju, bolju integraciju novijih verzija raketa R-77 i vođenih bombi, kao i veću pouzdanost i interoperabilnost sa savremenim izviđačko-komandnim mrežama. U zadacima protiv bespilotnih letjelica Su-30SM i SM2 popunjavaju srednju nišu između zemaljskih PVO sistema i jeftinijih namjenskih presretača.

Lovac može brzo da pokrije veliki prostor i da reaguje gdje PVO nema gustu pokrivenost, ali svaka takva prednost dolazi uz veći trošak sata leta i veću logističku "težinu" u odnosu na specijalizovana sredstva protiv dronova. Zato su procedure i disciplina posade, izbor pravog profila napada i strogo poštovanje bezbjednih daljina posle lansiranja presudni.

Za sada je najvažnije da je posada preživjela, a da su uzroci još uvjek predmet zvanične istrage. Sve ostalo spada u domen pretpostavki. Kada komisija objavi nalaze, biće jasnije da li je riječ o izolovanom incidentu, o problemu specifičnom za određenu seriju raketa ili o pitanju eksploatacionih procedura koje zahtijevaju korekciju. Do tada ovaj slučaj pre svega podsjeća koliko su visoko intenzivne protivdronovske misije zahtjevne i koliko se tanko prepliću brzina reakcije, taktička efikasnost i bezbjedna margina za avion i ljude u kabini.