Rusi oborili sopstveni avion.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Na privremeno okupiranom Krimu, ruske snage, pokušavajući da presretnu dronove Oružanih snaga Ukrajine, slučajno su oborile sopstveni avion Su-34.

Portparol ukrajinske mornarice, Dmitro Pletenčuk, izjavio je to tokom gostovanja na televizijskom kanalu Apostrof TV.

„Toliko su žestoko odbijali ukrajinske napade da su danas na kraju oborili sopstveni avion iznad Krima. Avion je oboren ruskim protivvazdušnim raketama“, rekao je on.

Takođe je potvrdio da na privremeno okupiranom Krimu već gori i drugo skladište nafte, a plamen se vidi čak iz naselja Hvardiiske.

Naglasio je da je gašenje takvih objekata izuzetno teško zbog otvorenog plamena i velike količine goriva, te da su ponovljeni udari mogući, kao što se ranije dogodilo na naftnom terminalu u Feodosiji.

„Rezultat na tabli je sada prilično sumnjiv za Ruse na Krimu. Očigledno će danas tamo biti još manje goriva“, rekao je Pletenčuk.

On je dodao da će okupacione snage pokušati da obnove uništene objekte, jer im je gorivo i dalje neophodno, ali su te teritorije pod vatrenom kontrolom ukrajinskih snaga.

„To područje je u dometu našeg vatrenog nadzora - posebno pomorskih snaga, ne samo Oružanih snaga Ukrajine u cjelini“, rekao je Pletenčuk.

On je istakao da logistika ruskih trupa na privremeno okupiranom Krimu ostaje ranjiva i da se ukupna situacija na poluostrvu pogoršava za okupatore.

Prema izvještajima Ukrinform-a, na Krimu su dronovi napali selo Hvardiske, zapalivši skladište nafte, a preliminarni podaci ukazuju da je pogođeno i skladište municije.