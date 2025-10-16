Donald Tramp planira da osnuje "fond za pobjedu Ukrajine", koji bi se finansirao uvođenjem drastičnih carina na kineski uvoz, i to do čak 500 odsto. Cilj je da se Kijevu obezbijedi oružje, Rusiji pošalje poruka sile, a Peking kazni zbog saradnje s Moskvom.

Američki predsjednik Donald Tramp radi na uspostavljanju “fonda za pobjedu Ukrajine”, koji bi bio finansiran novim, drastičnim carinama na uvoz iz Kine. Tramp je zadužio svog ministra finansija, Skota Bessenta, da predstavi plan evropskim kolegama pred posetu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu ovog petka, piše "The Telegraph".

Ovaj potez označava značajnu promjenu u Trampovom stavu, ranije je izražavao sumnje u mogućnost vojne pobjede Ukrajine, a sada izgleda da gubi strpljenje s Vladimirom Putinom. Sličan ton imao je i američki ministar odbrane Pit Hegset, koji je na sastanku NATO-a poručio da su SAD spremne da podrže Kijev “na načine koje samo Sjedinjene Države mogu”, ukoliko Rusija nastavi da izbjegava mirovne pregovore.

Plan: 500 % carina Kini

Strategija predviđa uvođenje carina od čak 500 % na uvoz iz Kine, a prikupljeni novac bi bio iskorišćen za naoružavanje ukrajinske vojske. Plan je osmišljen da izvrši maksimalan ekonomski pritisak na Putina, čiji ratni stroj u velikoj mjeri zavisi od kineske podrške, te ga natjera da sedne za pregovarački sto sa Trampom i Zelenskim.

"Predsjednik Tramp mi je rekao, kao i ambasadoru, da kažemo evropskim saveznicima da smo za, bilo da to nazovete ‘carinom na rusku naftu’ na Kinu ili ‘carinom za ukrajinsku pobjedu’ na Kinu", izjavio je Bessent novinarima. "Ali naši ukrajinski i evropski saveznici moraju biti spremni da krenu sa nama. Odgovorićemo, ako se pridruže", dodao je.

Diplomatski izvori navode da je ideja o sankcionisanju Kine zbog kupovine ruske nafte ranije nailazila na otpor evropskih vlada. Iako je NATO označio Peking kao "ključno lice koje omogućava" ruski rat, mnoge zemlje, uključujući Veliku Britaniju, nisu spremne da ga proglase neprijateljem.

Potrebe Ukrajine i projektili Tomahawk

Ukrajinski ministar odbrane Denys Shmyhal rekao je saveznicima da će Ukrajini u 2026. godini biti potrebno 120 milijardi dolara za finansiranje još jedne godine otpora. Na sastancima u sjedištu NATO-a raspravljano je kako obezbijediti pola tog iznosa od država koje podržavaju Kijev. Druga važna tema su donacije dalekometnih projektila, za šta je Shmyhal aludirao na projektile Tomahawk.

Evropski izvori iz NATO-a navode da bi takav potez dao Ukrajini sposobnost da pogađa ciljeve duboko iza ruskih linija, ali priznaju da je odluka u rukama američkog predsjednika. Ukoliko Tramp prihvati plan, evropske zemlje bi vjerovatno morale da pokriju troškove projektila i obuke kroz NATO mehanizme.

Mir kroz snagu

Ministar odbrane Hegset naglasio je da je Vašington spreman da isporuči "vatrenu moć" Ukrajini kako bi se postigao "mir kroz snagu".

"Ako smo išta naučili pod predsjednikom Trampom, to je aktivna primena mira kroz snagu. Mir ne postižete jakim riječima, već stvarnim sposobnostima koje protivnici poštuju", rekao je.

Hegset je dodao: "Ako rat ne prestane i ne nađemo put ka miru uskoro, SAD sa saveznicima će preduzeti neophodne korake da Rusiji nametnu cijenu zbog kontinuirane agresije."

Međutim, britanska vlada je već pojačala pritisak sankcionisanjem najvećih ruskih naftnih kompanija, Lukoila i Rosnefta, kao i 51 tankera iz takozvane "flote u sjenci".

