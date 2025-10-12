Estonija je zatvorila dio granice s Rusijom zbog prisustva naoružanih ljudi kod "Saatse čizme" - male ruske kopnene izbočine okružene estonskom teritorijom.

Izvor: Printscreen/X

Estonija je privremeno zatvorila dio svoje granice s Rusijom nakon što su naoružani muškarci primijećeni kako se kreću u blizini područja poznatog kao "Saatse čizma" - male ruske kopnene izbočine okružene estonskom teritorijom.

Incident se dogodio uveče 10. oktobra, a estonske vlasti su 11. oktobra obustavile saobraćaj kroz to područje iz predostrožnosti, prenosi ERR.

Povećana vojna aktivnost na ruskoj strani

Prema navodima estonske policije i granične straže, patrole su primetile da se "na ruskoj strani odvija znatno aktivnije kretanje nego inače".

Zvaničnici su saopštili da su grupe naoružanih muškaraca viđene kako hodaju duž granice, a u jednom trenutku su formirale liniju preko puta. Granične patrole su raspoređene s obe strane puta da bi upozorile vozače i preporučile im da izbjegavaju to područje.

"Odlučili smo da zatvorimo put kako bismo sprečili moguće provokacije ili incidente, jer nam je cilj da osiguramo bezbjednost građana Estonije" navodi se u saopštenju agencije za ERR.

Estonia has urgently closed part of its border with Russia following the appearance of armed "little green men," ERR reports‼️



“We’ve observed large, heavily armed groups engaging in suspicious activity. These are clearly not border guards, and the situation poses a real…pic.twitter.com/wswx76ldu1 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate)October 11, 2025

Zvanična reakcija Moskve

Estonija je zvanično zatražila objašnjenje od Moskve u vezi s ovim aktivnostima. Ruski zvaničnici su, prema ERR-u, opisali pokrete svojih ljudi kao "apsolutno rutinske aktivnosti".

Talinje, međutim, saopštio da su preventivne mjere opravdane s obzirom na blizinu naoružanog osoblja civilnim putevima.

Šta je „Saatse čizma“?

"Saatse čizma" (Saatse saabas) je dio puta dug oko jedan kilometar, koji prolazi kroz rusku oblast Pskov, a zatim se ponovo vraća na teritoriju Estonije.

Lokalnom stanovništvu i turistima dozvoljeno je da voze automobilima ili voze bicikle kroz ruski dio bez vize ili granične kontrole, pod uslovom da se ne zaustavljaju što ovo mjesto čini dugogodišnjom logističkom i pravnom anomalijom.

Nerazriješeni spor i buduća zaobilaznica

Ugovor o granici iz 2005. godine predviđao je razmjenu ovog ruskog pojasa za dvije estonske teritorije, ali sporazum nikada nije ratifikovan. Kasnije je Estonija odbacila svaku mogućnost budućih teritorijalnih zamjena s Rusijom.

U toku je izgradnja nove zaobilaznice, koja bi trebalo da potpuno zameni ovaj put do 2026. godine.

Jačanje odbrane na istočnoj granici

Još u junu 2025. godine, Estonija je započela izgradnju novih odbrambenih fortifikacija duž svoje istočne granice, kao dio šire "Baltičke odbrambene linije" - regionalne inicijative čiji je cilj ojačavanje sjeveroistočnog krila NATO-a.