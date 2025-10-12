Estonija je zatvorila dio granice s Rusijom zbog prisustva naoružanih ljudi kod "Saatse čizme" - male ruske kopnene izbočine okružene estonskom teritorijom.
Estonija je privremeno zatvorila dio svoje granice s Rusijom nakon što su naoružani muškarci primijećeni kako se kreću u blizini područja poznatog kao "Saatse čizma" - male ruske kopnene izbočine okružene estonskom teritorijom.
Incident se dogodio uveče 10. oktobra, a estonske vlasti su 11. oktobra obustavile saobraćaj kroz to područje iz predostrožnosti, prenosi ERR.
Povećana vojna aktivnost na ruskoj strani
Prema navodima estonske policije i granične straže, patrole su primetile da se "na ruskoj strani odvija znatno aktivnije kretanje nego inače".
Zvaničnici su saopštili da su grupe naoružanih muškaraca viđene kako hodaju duž granice, a u jednom trenutku su formirale liniju preko puta. Granične patrole su raspoređene s obe strane puta da bi upozorile vozače i preporučile im da izbjegavaju to područje.
"Odlučili smo da zatvorimo put kako bismo sprečili moguće provokacije ili incidente, jer nam je cilj da osiguramo bezbjednost građana Estonije" navodi se u saopštenju agencije za ERR.
Zvanična reakcija Moskve
Estonija je zvanično zatražila objašnjenje od Moskve u vezi s ovim aktivnostima. Ruski zvaničnici su, prema ERR-u, opisali pokrete svojih ljudi kao "apsolutno rutinske aktivnosti".
Talinje, međutim, saopštio da su preventivne mjere opravdane s obzirom na blizinu naoružanog osoblja civilnim putevima.
Šta je „Saatse čizma“?
"Saatse čizma" (Saatse saabas) je dio puta dug oko jedan kilometar, koji prolazi kroz rusku oblast Pskov, a zatim se ponovo vraća na teritoriju Estonije.
Lokalnom stanovništvu i turistima dozvoljeno je da voze automobilima ili voze bicikle kroz ruski dio bez vize ili granične kontrole, pod uslovom da se ne zaustavljaju što ovo mjesto čini dugogodišnjom logističkom i pravnom anomalijom.
Nerazriješeni spor i buduća zaobilaznica
Ugovor o granici iz 2005. godine predviđao je razmjenu ovog ruskog pojasa za dvije estonske teritorije, ali sporazum nikada nije ratifikovan. Kasnije je Estonija odbacila svaku mogućnost budućih teritorijalnih zamjena s Rusijom.
U toku je izgradnja nove zaobilaznice, koja bi trebalo da potpuno zameni ovaj put do 2026. godine.
Jačanje odbrane na istočnoj granici
Još u junu 2025. godine, Estonija je započela izgradnju novih odbrambenih fortifikacija duž svoje istočne granice, kao dio šire "Baltičke odbrambene linije" - regionalne inicijative čiji je cilj ojačavanje sjeveroistočnog krila NATO-a.