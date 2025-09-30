Od EU dvije milijarde eura za dronove za Ukrajinu, najava nakon sastanka predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen sa Markom Ruteom, generalnim sekretarom NATO

Izvor: Profimedia

EU će izdvojiti dvije milijarde eura za isporuku dronova Ukrajini, najavila je danas predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ta najava predstavlja najkonkretniji korak EU do sada za povećanje sposobnosti Ukrajine za borbu bespilotnim letjelicama.

Fon der Lajen je govoreći novinarima s generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, prenio je Politiko, rekla da će to omogućiti Ukrajini da proširi i iskoristi svoj puni kapacitet, a EU da ima koristi od te tehnologije.

Rute i Fon der Lajen danas na kolegijumu komesara u Briselu razmatraju pitanja odbrane i bezbjednosti.

Šefica Evropske komisije takođe želi da pokrene debatu o tome kako finansirati dugoročnu podršku Ukrajini.

Ona je, piše Politiko, izložila plan za "reparacioni zajam" na osnovu ruske imovine zamrznute u EU.

Taj zajam bi, prema njenim riječima, bio isplaćen u tranšama pod određenim uslovima, a dio bi bio namijenjen za vojne nabavke od evropske industrije.

Njeni komentari poklopili su se sa komentarima njemačkog kancelara Fridriha Merca iz prošlonedeljnog autorskog teksta za Fajnenšel tajms.

Ključno je, istakla je Fon der Lajen, "da nema oduzimanja imovine" - Ukrajina bi otplatila zajam samo ako Rusija plati reparacije po budućem sporazumu posle rata.

Rute je podržao inicijativu EU za takozvani "Zid protiv dronova" duž istočne granice Unije.

Rekao je da je ta inicijativa "pravovremena i neophodna" zbog niza slučajeva pojavljivanja dronova u Poljskoj, u vazdušnom prostoru Estonije i iznad aerodroma u Danskoj, za koje se sumnja da su bili ruski.

"Ne možemo da trošimo milione eura ili dolara na rakete za uništavanje dronova koji koštaju samo nekoliko hiljada dolara", rekao je Rute.

Evropski savjet - lideri članica EU će sutra na neformalnom samitu u Kopenhagenu razgovarati o planovima za odbranu i pripremama za zajedničku "Mapu puta spremnosti NATO-EU do 2030".