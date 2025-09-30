Poljska policija uhapsila je Ukrajinca osumnjičenog za učešće u sabotaži gasovoda Sjeverni tok 2022. godine. Riječ je o drugom uhapšenom Ukrajincu, a njemački istražitelji se nadaju da će to pomoći u rasvjetljavanju napada

Poljska policija uhapsila Ukrajinca osumnjičenog da je učestvovao u izazivanju podvodnih eksplozija koje su 2022. godine oštetile gasovode Sjeverni tok između Rusije i Njemačke.

Portparol Okružnog javnog tužilaštva u Varšavi potvrdio je da je muškarac, identifikovan kao Volodimir Z., priveden u gradu Pruskovu, u centralnoj Poljskoj, prenosi AP.

Hapšenje je izvršeno na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji su izdale njemačke vlasti, a osumnjičeni je prebačen u Varšavu. Ovo je drugo hapšenje ukrajinskog državljanina povezano sa sabotažom, prošlog mjeseca u Italiji je uhapšen još jedan Ukrajinac na zahtjev njemačkih istražitelja.

Godinama kritikovani projekat, nakon početka rata, ugašen

Gasovodi Sjeverni tok i pre eksplozija izazivali su oštre polemike. Preko Sjevernog toka 1, godinama je u Njemačku stizao veliki dio ruskog gasa, a Berlin je projekat branio kao privatnu ekonomsku investiciju.

Međutim, mnoge istočnoevropske zemlje, kao i SAD i Velika Britanija, upozoravale su da se time zaobilazi istočna Evropa i povećava ruski politički uticaj.

Nakon što je Rusija napala Ukrajinu, Moskva je sama zaustavila isporuke gasa preko Sjevernog toka 1, i to prije nego što su gasovodi sabotirani. Sjeverni tok 2 nikada nije ni pušten u rad.

Njemačka odbija ponovno pokretanje

Uprkos povremenim zahtjevima iz dijela njemačke političke scene da se neoštećeni krak Sjevernog toka 2 pusti u rad ili da se poprave oštećeni djelovi, savezna vlada to odbacuje. U nedavnom dopisu ministarke privrede Ketrin Rajhe (CDU) navodi se da se vlada protivi "puštanju u rad ili ponovnom pokretanju" gasovoda.

Njemački istražitelji se nadaju da će novo hapšenje pomoći u razjašnjavanju ko je naredio napad na gasovode. Iako se pominje mogućnost da je riječ o ukrajinskoj operaciji, za sada nema dokaza da je napad bio "false flag" osmišljen da se sumnja prebaci na Ukrajinu.

Pitanje ostaje da li je grupa djelovala po naređenju ili barem uz znanje vlasti u Kijevu, ili potpuno samostalno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više puta je odbacio bilo kakvu umiješanost svoje vlade u eksplozije. Novo hapšenje u Poljskoj drugo je po redu i moglo bi pružiti ključne informacije za razjašnjavanje jedne od najvećih sabotaža evropske energetske infrastrukture u novijoj istoriji.