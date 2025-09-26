Tramp objavio nove carine, na uvoz ljekova u Ameriku 100 odsto, 30-50 odsto na namještaj i 25 odsto na sve kamione proizvedene van SAD

Izvor: Francis Chung - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je uvođenje novih carina koje će ići do 100 odsto za ljekove, a pogađaju i kamione i namještaj proizveden van SAD.

"Od 1. oktobra primijenićemo porez od 100 odsto na svaki farmaceutski proizvod sa markom ili koji je patentiran... sem ako firma gradi svoju farmaceutsku fabriku u Americi" napisao je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

Tramp je prethodno u saopštenju najavio uvođenje carina od 25 odsto na sve kamione proizvedene u drugim djelovima svijeta, a to je prema njemu mjera koja treba da podrži američke proizvođače kamiona.

Među stranim firmama koje konkurišu američkim proizvođačima na tom tržištu su švedski "Volvo" i njemački "Dajmler".

On takođe namjerava da uvede carine za brojni namještaj, uključujući 50 odsto na sav kuhinjski namještaj, lavaboe za kupatila i povezane proizvode, i 30 odsto na tapaciran namještaj.

Ove nove carine oživljvavaju strah od inflacije u SAD, prve svjetske privrede, piše Frans pres.

Tramp je dao sebi za misiju da ponovo podstakne proizvođačku i industriju u SAD zahvaljujući svojoj protekcionističkoj politici, koja obilježava poptuni obrt američke politike koja je do sada nastojala da održava otvorenu privredu.

Njegova administracija uvela je osnovne carine od 10 odsto na sve zemlje, sa mnogo višim carinama za jedan broj zemalja čiji izvoz u SAD prevazilazi uvoz.

Tramp je uveo dodatne carine glavnim partnerima zemllje kao što su Kanada, Meksiko, Evropska unija i Kina sa kojom su pregovori još u toku.

Krajem avgusta prema sporazumu između Evropske unije i SAD fiksirana je carina od 15 odsto na farmaceutski sektor.

Taj sporazum koji je postigla šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa Trampom već je jako kritikovalo više zemalja članica EU i evropskih industrijalaca.

EU je uzvratila da se radi o najboljem sporazumu koji je mogla da postigne u odgovoru na američke trgovinske pretnje.