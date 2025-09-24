Dmitrij Peskov odgovorio je Donaldu Trampu.

Izvor: Erik Romanenko / Zuma Press / Profimedia

Kremlj je danas reagovao na izjavu predsjednika SAD Donalda Trampa, koji je Rusiju nazvao „papirnim tigrom“, i rekao da Vladimir Putin „cijeni njegove napore da riješi rat u Ukrajini“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija medved, a ne tigar, dodajući: „Ne postoji tako nešto kao papirni medved“.

Komentarišući Trampovu izjavu da bi Ukrajina mogla da povrati svu okupiranu teritoriju pod svoju kontrolu, Peskov je rekao da „ruske snage napreduju na svim frontovima u Ukrajini“, dodajući da je „dinamika rata očigledna“.

Peskov je takođe komentarisao mogućnost sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši da bi „sastanak između njih dvojice bez adekvatne pripreme bio PR predstava osuđena na neuspjeh“.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je juče da države članice NATO-a treba da obaraju ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor. Takođe je rekao da vjeruje da Ukrajina, uz podršku Evropske unije i NATO-a, može da povrati svu teritoriju koju je Rusija zauzela od početka invazije, nakon što je ranije rekao da će i Kijev i Moskva morati da se odreknu dijela teritorije kako bi okončali rat.

„Nakon što sam upoznao i u potpunosti razumio vojnu i ekonomsku situaciju Ukrajine i Rusije i vidio ekonomske probleme koje ona stvara za Rusiju, mislim da je Ukrajina, uz podršku Evropske unije, u poziciji da se bori i VRATI cijelu Ukrajinu u njenom prvobitnom obliku. Uz vrijeme, strpljenje i finansijsku podršku Evrope, a posebno NATO-a, prvobitne granice odakle je ovaj rat počeo su veoma vjerovatna opcija. Zašto da ne? Rusija već tri i po godine vodi besmislen rat koji bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od nedelju dana da pobijedi. To nije kompliment. U stvari, to ih čini da izgledaju kao „papirni tigar“.

On je potom detaljnije objasnio na kakve probleme je mislio.

"Kada ljudi u Moskvi i svim velikim gradovima, mjestima i okruzima širom Rusije otkriju šta se zaista dešava u ovom ratu - činjenicu da je gotovo nemoguće dobiti gas zbog dugih redova, i sve ostale stvari koje se dešavaju u njihovoj ratnoj ekonomiji, gdje troše većinu svog novca boreći se protiv Ukrajine, koja ima veliki duh i postaje sve bolja i bolja - Ukrajina će moći da vrati svoju zemlju u prvobitni oblik i, ko zna, možda čak i više! Putin i Rusija su u VELIKIM ekonomskim problemima i sada je vrijeme da Ukrajina deluje. U svakom slučaju, želim objema zemljama sve najbolje. Nastavićemo da snabdijevamo NATO oružjem kako bi NATO mogao da radi šta želi sa tim oružjem. Srećno svima!".