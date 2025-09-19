Dmitrij Peskov imao je komentar na cijelu situaciju.

Izvor: Alexey NIKOLSKY / AFP / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin razriješio je dekretom Dmitrija Kozaka dužnosti zamjenika šefa ruske predsjedničke administracije, a u dekretu od jedne rečenice nije naveden razlog za taj potez niti šta Kozak namjerava da učini.

U ranijem saopštenju Kremlja navodi se da je Kozak, dugogodišnji zvaničnik u Putinovoj administraciji, podnio ostavku.

RBC je izvijestio da je Kozak poslao ostavku i da razmatra različite mogućnosti za ulazak u biznis.

"Mogu da potvrdim da je Dmitrij Nikolajevič Kozak podnio ostavku. Na sopstveni zahtjev", naveo je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Kozak je radio uz Putina od 1990-ih, kada su zajedno bili u administraciji Sankt Peterburga, drugog najvećeg grada u Rusiji.

Igrao je ključnu ulogu u nadzoru organizacije Zimskih olimpijskih igara 2014. u Sočiju.

(Jutarnji/MONDO)