Njemačka će svoj konačan stav o mogućim sankcijama EU protiv Izraela saopštiti prije samita u oktobru, najavio je kancelar Fridrih Merc, uz ocjenu da izraelske akcije u Gazi nisu proporcionalne, ali ne predstavljaju genocid.

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Njemačka će odluku o tome da li će podržati sankcije Evropske unije protiv Izraela donijeti prije samita EU zakazanog za oktobar u Kopenhagenu, izjavio je kancelar Fridrih Merc tokom posjete Madridu.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za medije sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, Merc je ocijenio da izraelske vojne operacije u Gazi nisu u skladu sa ciljevima koje Izrael navodi kao opravdanje, ali je naglasio da Njemačka ne dijeli mišljenje da su ti postupci genocidnog karaktera.

Takođe je istakao da tema priznanja palestinske državnosti trenutno nije na dnevnom redu njemačke vlade.

Njemačka sve otvorenija u kritikama, ali bez oštrijih poteza

Mercove izjave ukazuju na to da je Njemačka sve spremnija da javno kritikuje postupke Izraela, ali i dalje sa zadrškom pristupa mogućnosti uvođenja sankcija toj zemlji, s obzirom na istorijsku odgovornost koju Berlin osjeća zbog holokausta.

Evropska komisija je u sredu predložila suspenziju trgovinskog sporazuma sa Izraelom, ali taj predlog zasad nema dovoljnu podršku među članicama EU, prenosi Reuters.

"U narednim danima iznijećemo konačan stav njemačke vlade o ovim pitanjima, na koja je sada potrebno odgovoriti na evropskom nivou", rekao je Merc.

Njemačka tradicionalno zauzima oprezan stav prema Izraelu, smatrajući da ima posebnu moralnu obavezu prema toj zemlji zbog nacističkih zločina nad evropskim Jevrejima u Drugom svjetskom ratu.