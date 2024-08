Policiji je, prema izvještajima, rekao da se popeo na zgradu da posjeti osobu koju poznaje. "Mislio sam da sam stigao u stan poznanika, vidio knjigu i počeo da čitam“, ispričao je on.

Izvor: Facebook printscreen

Nesuđeni lopov u Rimu je uhvaćen pošto je prekinuo pljačku da bi čitao knjigu koja mu je privukla pažnju, prenose italijanski mediji.

Muškarac (38) upao je, prema izvještajima, u jedan stan u italijanskoj prestonici preko balkona, ali ga je omelo kad je na noćnom stočiću pored kreveta vidio knjigu o Homerovoj Ilijadi. Vlasnik stana (71) ispričao je da se u jednom trenutku probudio i suprotstavio navodnom lopovu, koji je bio zadubljen čitanjem knjige.

Vijesti o neuspjeloj pljački privukle su i pažnju autora knjige, koji je lokalnim medijima rekao da želi da nesuđenom lopovu pošalje jedan njen primjerak, kako bi mogao da „završi“ čitanje. Nakon što je uhvaćen nespreman, pljačkaš je navodno pokušao da pobjegne brzo preko istog balkona preko kojeg je ušao, ali je ubrzo uhapšen.

Policiji je, prema izvještajima, rekao da se popeo na zgradu da posjeti osobu koju poznaje. "Mislio sam da sam stigao u stan poznanika, vidio knjigu i počeo da čitam“, ispričao je on.

Đovani Nuči, autor knjige The Gods at Six O’Clock (Bogovi u šest sati), koji objašnjava Ilijadu iz perspektive bogova, rekao je za Mesađero, da je to fantastično.

"Želim da pronađem osobu koja je uhvaćena na licu mjesta i da joj dam knjigu, jer je uhapšen na pola čitanja. Volio bih da može da je završi. To je nadrealna priča, ali i puna humanosti“, kazao je on.

Kod lopova je pronađena torba sa skupocenom odjećom, koju je navodno ukrao iz druge kuće ranije te večeri. Nuči je naveo da je njemu lično omiljeno božanstvo Hermes – bog lopova.

"On je i bog književnosti. Jasno je: Sve se uklapa“, našalio se on.