Jedna porodična kuća uništena je municijom iz ukrajinskog aviona, slučajno. Srećom, niko nije poginuo, a sve se dešavalo u selu Kopilja u Volinskoj oblasti.

Izvor: Printscreen/X

Jedna porodična kuća u selu Kopilja u Volinskoj oblasti u Ukrajini, juče je uništena bombom koja je slučajno ispuštena iz ukrajinskog borbenog aviona, izvijestila je lokalna TV stanica Avers sa lica mjesta.

Srećom, niko nije povrijeđen.

U uništenoj kući žive roditelji zamjenika načelnika lokalne specijalne policijske jedinice. Srećom, kuća je u trenutku incidenta bila prazna i niko nije povrijeđen. Očevici su izjavili da je bomba pala iz plavog vojnog aviona koji je letio veoma nisko iznad kuća.

✈️❗️In Volyn, during training flights, a munition fell from a fighter jet on a residential building.



There were no injuries, and the State Bureau of Investigation has launched an investigation into the incident.pic.twitter.com/VO7upsChql — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA)September 11, 2025

Pokrenuta istraga

Državna istražna kancelarija Ukrajine (DBI) pokrenula je krivični postupak prema članu zakona o kršenju pravila letenja, koji predviđa zatvorsku kaznu od pet do 15 godina.

Sofija Lepeh Davidovič, portparolka DBI-a, izjavila je da je istražni tim izašao na lice mjesta.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci uništene kuće u plamenu.