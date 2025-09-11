Mjesec dana nakon emitovanja emisije, studenktinja je nestala, a majka je preklinjala policiju da je pronađu. Nažalost, policija je jeste pronašla, ali je već bilo kasno.

Izvor: printscreen/youtube/ Kitsch Perú

Rut Talija Sajas Sančez imala je samo 19 godina kada se 2012. pojavila u prvoj epizodi peruanske verzije emisije "Trenutak istine". Na prvi pogled djelovala je kao obična studentkinja iz skromne porodice, ali je iza osmjeha skrivala tajnu koja će je koštati života.

Pred publikom, u kojoj su sjedeli njeni roditelji i tadašnji dečko Brajan, Rut je najpre odgovarala na bezazlena pitanja – da li je bježala iz škole ili da li je zadovoljna svojim izgledom. Publika ju je doživjela kao simpatičnu i skromnu djevojku, ne sluteći da će njeno učešće u emisiji prerasti u tragičnu priču koja je potresla zemlju.

Rut Talija Sajas Sančez u "Trenutak istine" Izvor: YouTube

Međutim, onda su krenula neka ne tako simpatična pitanja karakteristična za kviz "Trenutak istine". Voditelj je pitao da li se nekad stidjela svojih roditelja na šta je ona odgovorila sa "da", a mnogi su je doživjeli i površnom jer je odgovorila potvrdno na pitanje da li smatra da joj ljepota može donijeti mnogo više u životu nego da je dobra osoba.

Niko nije znao kako zarađuje za studije

Preokret je nastao kada je otkriveno da Rut ne radi u kol-centru, kako je svima tvrdila, već u noćnom klubu kao egzotična plesačica. Njeni roditelji i momak bili su šokirani saznanjem, jer su vjerovali da zarađuje kako bi finansirala studije. Rut je pokušala da se opravda rekavši da joj je novac bio potreban i da u klubu ne radi ništa neprimjereno.

Voditelj ponižavao njenog dečka

Voditelj je postavio veoma neprijatno pitanje: "Da li si s trenutnim dečkom samo dok ne nađeš boljeg partnera?" Rut je odgovorila potvrdno. Ona je potom objasnila da joj je sa njim u vezi lijepo, ali da ne misli da će se udati za njega.

Izvor: printscreen/youtube/ Nick Crowley

Ipak, smatra da je on veoma zgodan mladić koji ima dobro srce, ali da nema nikakvu ambiciju ni perspektivu u životu. Voditelj je u tom trenutku dolio ulje na vatru pitajući Brajana čime se bavi, a momak je odgovorio da je taksista i obrazi su mu bili crveni kao bulke.

Mnogi su ovo protumačili kao da je Rut materijalista i površna djevojka jer Brajan, uprkos tome što je dobar čovjek, ne može da se oženi ženom kao što je ona ako ne zarađuje dovoljno.

Izvor: printscreen/youtube/ Kitsch Perú

Pitanje koje joj je uništilo život

Kao da sve to nije bilo dovoljno i kao da ova pitanja nisu već uništila život za Rut, poslenje je bilo kap koja je prelila čašu: "Da li je ikada dobila novac u zamjenu za intimne odnose?" Rut je sa mučninom odgovorila da jeste.

Njena majka se presavila od bola, a lice je prekrila rukama.

Izvor: printscreen/youtube/ Nick Crowley

Rut je objasnila da je dobila takvu ponudu dok je radila u noćnom klubu i da je to uradila dva puta jer je njenoj porodici bio potreban novac.

Nakon ovog pitanja, Rut je odustala od daljeg odgovaranja i otišla je kući sa zagarantovanom sumom od 5.700 dolara.

El primer episodio fue estrenado el 07 de julio del 2012. La primera concursante, de tan solo 18 años de edad, se llamaba Ruth Thalía Sayas, quien llevo como invitados a sus dos padres y a su enamorado, Bryan Romero Leiva.pic.twitter.com/6fdP4mLXvA — After Midnight Show (@AfterMidnightSh)April 24, 2020

Ova cifra bila je ekvivalent 13 prosječnih mesečnih plata u Peruu. Nakon toga, Rut je pritrčala majci, pala na kolena i zagrlila je konstantno se izvinjavajući.

Nestala nakon emisije

Mjesec dana posle emisije, Rut je nestala. Njena majka je očajnički molila policiju i medije za pomoć, ali su je televizije nazvale "prostitutkom iz Trenutka istine“.

Dva mjeseca kasnije, njeno tijelo pronađeno je u bunaru na imanju ujaka njenog dečka Brajana, zatrpano šutom i kamenjem. Policija je odmah uhapsila Brajana i njegovog ujaka, a prizor identifikacije tijela bio je stravičan za Rutinog oca i sestru.

Majka nije znala da joj je ćerka mrtva

Kako je ovo u tom trenutku bila viralna priča u celom Peruu, novinari su se uputili njenoj kući u kojoj je u tom trenutku bila sama Rutina majka. Nesrećnoj ženi u međuvremenu nije javljeno da joj je ćerka ubijena, a vijesti je strašno prihvatila. Da zlo bude još gore, sve je prenošeno uživo na peruanskoj nacionalnoj televiziji.

Brajan lagao na suđenju

Na suđenju, Brajan je tvrdio da je Rut pozvala da se vide i da su razgovarali o emisiji, te da joj je obećao dio novca. Nakon što su popili vino i imali intimne odnose, Brajan je tvrdio da ga je Rut napala i odbila da mu da novac. U "pomračenju uma" uhvatio ju je za vrat, a potom njeno tijelo odnio u kupatilo. Sledećeg dana, uz pomoć ujaka, prevezao je tijelo na imanje i bacio ga u bunar.

Ella revelaría que había tenido sexo con personas a cambio de dinero y que, además de ser estilista, trabajaba en un 'night club'. Por sus revelaciones se llevó S/.15 mil como premio. Al programa asistieron su madre y su supuesta pareja, Bryan Romero Leiva.pic.twitter.com/zRDjBYnkb2 — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui)March 11, 2025

Sud nije povjerovao u njegovu priču.

Sud je odbacio tvrdnje da je bilo intimnih odnosa ili dogovora o novcu, a vještaci su istakli da smrt davljenjem za 30 sekundi nije moguće. U njenom organizmu pronađeni su opijati, iako nije precizirano koji. Sud je zaključio da je Brajan najvjerovatnije sve unaprijed isplanirao i brutalno ubio Rut, te je osuđen na 35 godina zatvora.

Roditelji Rut su istakli da nikada nisu vjerovali da je Brajan pravi za njihovu ćerku, ne zbog siromaštva, već jer su osjećali da nije dobra osoba. Ipak, Rut je u njemu videla "srce od zlata", preneli su lokalni mediji.

Slučaj Rut Talije Sajas Sančez Izvor: YouTube

Koja je uloga bila emisije u njenoj smrti?

Peruanski državni tužilac Hoze Pelaez je rekao da se istražuje ulogu koju je emisija mogla odigrati u Rutinoj smrti.

" Istraga će utvrditi da li postoji neki stepen odgovornosti, iako mi se čini da bi to bila odgovornost koja ne bi imala uzročno-posledične veze", rekao je on lokalnim novinarima.

Porodica djevojke je rekla da emisija nije izazvala njenu smrt.