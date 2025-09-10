Vlasti Los Anđelesa približavaju se identifikaciji raskomadanog tijela pronađenog u Tesli registrovanoj na ime američkog pjevača D4vd. Uprkos šokantnim vijestima, pjevač je nastavio svjetsku turneju i održao koncert u Minesoti.

Izvor: Printscreen

Vlasti Los Anđelesa približavaju se identifikaciji teško raspadnutog tijela koje je pronađeno isječeno u Teslinom automobilu registrovanom na ime pjevača D4vd. Medicinski istražitelji okruga Los Anđeles objavili su u utorak uveče izvještaj, navodeći da je žrtva žena, visoka oko 165 cm i teška 36 kilograma. Takođe je navedeno da je žena imala talasastu crnu kosu i tetovažu na desnom kažiprstu na kojoj piše "Pst...".

Kada je njen leš pronađen, nosila je topić i crne helanke, a uz sebe je imala dva komada nakita - metalnu minđušu i metalnu narukvicu u obliku slova "W". Nisu mogli da utvrde njene godine, pol ili tačan uzrok smrti, ali policija slučaj istražuje kao ubistvo.

Kako američki mediji dalje navode, djelovi tela su otkriveni u ponedeljak u torbi u prtljažniku Tesle, na parkingu za zaplenu automobilu u Holivudu, gdje je vozilo odvučeno nakon što je pronađeno napušteno u Holivud Hilsu.

Američki pjevač Dejvid Entoni Burki (20), poznatiji kao D4vd, održao je zakazani koncert u Minesoti samo dan nakon što je policija u Holivudu otkrila raskomadano tijelo. Uprkos šokantnim vijestima, pjevač je nastavio sa svjetskom turnejom i nastupio u dvorani The Fillmore Mineapolis, uz napomenu da u potpunosti sarađuje sa istražiteljima.