U blizini Antarktika na dnu okeana snimljeno je džinovsko stvorenje koje puzi.

Izvor: Armand Patoir / AFP / Profimedia

Stručnjaci sa Instituta "Schmidt Ocean" primijetili su neobično stvorenje na oko dva kilometra ispod ledene površine u blizini Južnih Sendvičkih ostrva. Snimili su ogromnog dubokomorskog pauka dok je puzao po dnu Južnog okeana.

Morski pauci su daleki rođaci kopnenih paukova. U polarnim oblastima mnogi primjerci dostižu neobične dimenzije zbog pojave poznate kao dubokomorski gigantizam. Naučnici pretpostavljaju da ovi pauci postaju toliko veliki jer niske temperature omogućavaju usporen metabolizam.

"Ogroman pritisak i ledene temperature, koje su za kopnene organizme poput ljudi nepremostive prepreke, nekim životinjama omogućavaju izuzetno spor metabolizam i sposobnost da dostignu džinovske razmjere", objasnio je Institut "Schmidt Ocean" na Fejsbuku. Dubokomorski gigantizam prisutan je i kod određenih vrsta hobotnica, meduza, raža i lignji.

Do sada je otkriveno skoro 1500 vrsta morskih paukova, koje su svrstane u red Pantapoda. Ovi pauci nemaju pluća i dišu kroz svoje spoljašnje oklopno tkivo, a pritom ne grizu. Hrane se tako što pomoću cjevčaste strukture, zvane proboscis, isisavaju unutrašnjost mekih morskih životinja poput meduza i morskih anemona, prenosi The Independent.

Za sada nepristupačnost dubokomorskog svijeta, čak i za najsavremenija podvodna vozila, još uvijek otežava istraživanja ovakvih bića. Ipak, u budućnosti je gotovo izvjesno da će biti otkriveno još mnogo neobičnih i zapanjujućih organizama, koji su se razvili u tim tajanstvenim i nedovoljno istraženim dubinama naše planete.

(Nova/MONDO)