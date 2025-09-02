Napetosti između Grčke i Turske ponovo su eskalirale nakon što su turski borbeni avioni F‑16, naoružani raketama vazduh‑vazduh, ušli u grčki FIR (Flight Information Region) iznad jugoistočnog Egejskog mora - bez najave i plana leta.

Napetosti između Grčke i Turske ponovo su eskalirale nakon što su turski borbeni avioni F-16, naoružani raketama vazduh-vazduh, ušli u grčki FIR (Flight Information Region) bez prethodne najave i plana leta. Incident, koji se odigrao iznad jugoistočnog Egejskog mora, u blizini ostrva Rodos i Kastelorizo, doveo je do toga da grčke vazduhoplovne snage pošalju sopstvene lovce F-16 radi presrijetanja turskih aviona.

Ovaj događaj dodatno komplikuje već napetu situaciju u regionu, dok obje strane, iako članice NATO-a, nastavljaju da demonstriraju vojnu moć i šalju političke poruke svojim rivalima i međunarodnim akterima.

Detalji incidenta

Prema saopštenju grčkog Generalštaba, dva turska F-16, zajedno sa jednim vojnim ATR-72 avionom i jednim helikopterom, ušli su u grčki FIR (Flight Information Region) bez odobrenja. Iako nijedna letjelica nije ušla u nacionalni vazdušni prostor Grčke, sama činjenica da su bez dozvole ušli u kontrolisani region smatra se ozbiljnim kršenjem međunarodnih pravila i bezbjednosnim rizikom.

Incident se odigrao u trenutku kada u regionu nije bilo najavljenih turskih vojnih vježbi, što je dodatno podgrijalo sumnje Atine da Ankara namjerno sprovodi provokacije.

FIR je vazdušni prostor definisan od strane Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), u kojem određena država ima odgovornost za pružanje informacija o letovima i usluga kontrole letenja radi bezbjednog i efikasnog kretanja aviona.

Primjera radi, Grčka kontroliše Athens FIR, koji obuhvata cio njen vazdušni prostor, ali i djelove Egejskog mora i međunarodnih voda. Kada turski vojni avioni uđu u taj region bez najave, Atina to tretira kao kršenje pravila, iako ti avioni zapravo nisu ušli u suvereni vazdušni prostor Grčke.

Energetski kontekst i geopolitičke poruke

Grčki analitičari povezuju poslednji incident sa planovima Atine da, u saradnji sa Kiprom, pokrene projekat podmorskog električnog kabla koji bi povezivao dvije zemlje. Ankara se ovom projektu protivi, smatrajući ga kršenjem njenih interesa u istočnom Mediteranu.

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan optužio je Atinu da „podstiče anti-turska osjećanja“ i upozorio da takve akcije mogu dovesti do „ozbiljnih strateških posledica“ za grčku državu i narod.

Istorija napetosti

Sukobi između Grčke i Turske u Egejskom moru traju decenijama, a koreni spora leže u različitim tumačenjima prava na teritorijalne vode, ekskluzivne ekonomske zone (ZEE) i kontrolu nad vazdušnim prostorom.

Grčka zadržava pravo na 10 nautičkih milja vazdušnog prostora, dok njene teritorijalne vode obuhvataju šest milja. Turska osporava dodatne četiri milje, tvrdeći da su protivne međunarodnom pravu.

Ankara takođe odbija da prijavljuje planove svojih vojnih letova u grčkom FIR-u, što Atina vidi kao kontinuiranu provokaciju i prijetnju bezbjednosti.

Vojni aspekt i istorijski incidenti

Vojni aspekt i istorijski incidenti:

1996. godine, grčki Mirage 2000 oborio je turski F-16 nakon što je povrijedio grčki vazdušni prostor kod ostrva Hiosa.

2006. godine, došlo je do direktnog sudara u vazduhu između grčkog i turskog F-16, što je rezultiralo smrću jednog grčkog pilota.

Tokom poslednjih godina, iako su napetosti varirale, turski UAV-ovi i helikopteri više puta su primećeni u grčkom FIR-u bez odobrenja, što Atina smatra kontinuiranom provokacijom.

Rivalitet F-16 protiv F-16 dok Amerikanci profitiraju

Zanimljivo je da i Grčka i Turska oslanjaju svoje vazduhoplovne snage na isti tip borbenog aviona - F-16 Fighting Falcon. Ovi avioni, nabavljeni tokom 1980-ih, čine osnovu obje flote, ali je stanje u ove dvije vojske različito.

Grčka je modernizovala svoj F-16 na Block 52+ standard i započela proces nabavke američkih F-35 Lightning II aviona, čija prva isporuka se očekuje 2028. godine. Osim toga, nabavljena je i eskadrila francuskih Rafale lovaca, čime Atina značajno unaprjeđuje svoju borbenu sposobnost.

Turska, s druge strane, izbačena je iz programa F-35 zbog kupovine ruskih sistema S-400. Njeni planovi za modernizaciju F-16 na standard Block 70 „Viper" više puta su odlagani od strane SAD-a. Kao odgovor, Ankara intenzivno radi na razvoju sopstvenog lovca KAAN pete generacije i pregovara o nabavci evropskih Eurofighter Typhoon aviona.

Diplomatija i budući koraci

Iako diplomatski kanali ostaju otvoreni, stvarni napredak u smirivanju tenzija nije vidljiv. Spekuliše se da bi premijer Grčke Kiriakos Micotakis i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan mogli da se sastanu tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, ali zvanična potvrda sastanka još nije stigla.

Sjedinjene Države pokušavaju da balansiraju odnose sa obje zemlje, istovremeno odobravajući modernizaciju grčke i turske flote, ali uz stroge političke uslove za Ankaru.

Najnoviji incident F-16 protiv F-16 iznad Egejskog mora jasno pokazuje koliko su napetosti između Grčke i Turske duboko ukorenjene i koliko brzo mogu eskalirati. Dok obje zemlje ulažu u modernizaciju svojih vazduhoplovnih snaga i jačanje geopolitičkog uticaja u istočnom Mediteranu, svaki novi događaj ove vrste postaje potencijalna iskra za širu krizu.

Za sada, region ostaje tačka visokog rizika, gde se vojne demonstracije i političke poruke prepliću sa složenim energetskim i teritorijalnim pitanjima.

