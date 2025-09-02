Mučen, prerezanog grkljana i bačen među leševe, Vladislav Nahorni je pet dana puzao kroz neprijateljsku teritoriju, pijući krv miševa i vezujući ranu krpicama odjeće. Kad su svi mislili da je mrtav, on se pojavio živ.

Vojnik ukrajinske Nacionalne garde Vladislav Nahorni (33), koji je preživio mučenje od strane ruskih snaga, nestao je iz bolnice u Dnjepru 30. avgusta, potvrdila je portparolka policije Hana Starčeska. Njegova supruga Viktorija je odmah prijavila njegov nestanak, a policija je pokrenula veliku potragu za vojnikom, koji nije mogao da govori zbog operacije grla.

Poslije četiri dana neizvjesnosti, njegova supruga Viktorija je 2. septembra potvrdila ukrajinskoj javnoj radio-televiziji Suspiljne da je Vladislav pronađen živ i zdrav i da je sa njom.

Pakao ruskog zarobljeništva

Nekoliko nedelja ranije, njegova brigada je izgubila položaje kod Pokrovskog u Donjeckoj oblasti. Dok je pokušavao da pomogne svojim saborcima, Vladislava su zarobili Rusi. Zbog teške povrede grla i nemogućnosti govora nakon operacije, Vladislav je zabilježio svoje užasno iskustvo u dnevniku. Opisao je kako su ruski vojnici sistematski i sadistički mučili zarobljene ukrajinske vojnike.

Prema njegovim zapisima, koje su podijelili njegova supruga i brat, zarobljenicima su vadili oči, odsijecali usne, uši, noseve i genitalije. Vladislav je bio posljednji od osam vojnika koje su ruski vojnici odlučili da pogube. Prerezali su mu grkljan i, vjerujući da su svi mrtvi, bacili su njihova tijela u jamu, koju su zatim prekrili smećem kako bi prikrili zločin.

Pet dana puzanja

Viktorija je otkrila kako mu je smeće spasilo život.

"Kaže da je imao sreće, jer kada su ih bacili u jamu, nasuli su smeće preko njih da se ne vidi. Tamo je bila razbijena flaša, a ruke su mu bile vezane, pa je uspio da presiječe konopac tom flašom", rekla je njegova supruga.

Nakon što su ruski vojnici otišli, Vladislav, teško ranjen i sa prerezanim vratom, uspio je da zaustavi krvarenje improvizovanim platnenim zavojem. Započeo je njegov nevjerovatan put nazad. Skoro pet dana puzao je kroz neprijateljsku teritoriju, boreći se sa bolom, gubitkom krvi i gnojnim ranama, pijući čak i krv miševa, sve dok 17. avgusta nije stigao do ukrajinskih položaja.

Primljen je u bolnicu u kritičnom stanju. Ljekari su bili šokirani. Glavni direktor bolnice, Serhij Riženko, rekao je: "Kada vam prerežu grkljan i iskrvarite, šanse za preživljavanje su minimalne. Izdržao je do kraja, ali ono što ga izdvaja jeste to što je do samog kraja bio uvjeren da će sve biti u redu". Medicinski tim, koji je vidio sve za 11 godina rata, potvrdio je da se nikada nisu susreli sa takvom povredom.