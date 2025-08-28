Predsjednik Argentine Havijer Milej suočava se s najtežim političkim udarom od dolaska na vlast – u središtu velikog korupcijskog skandala našla se njegova sestra Karina Milej, optužena da je uzimala provizije iz državnih ugovora.

Izvor: Profimedia/LUIS ROBAYO / AFP

Predsjednik Argentine Havijer Milej suočava se sa najtežim korupcijskim skandalom od početka svog mandata, a u njenom središtu nalazi se njegova sestra Karina Milej, jedna od ključnih figura u njegovoj administraciji. Afera je izbila na vidjelo u nezgodnom trenutku, manje od dva mjeseca prije ključnih parlamentarnih izbora, piše Gardijan.

Lokalni mediji više od nedelju dana objavljuju audio-snimke na kojima se navodno čuje Dijego Spanjolo, bivši direktor Nacionalne agencije za invaliditet, koji je ranije bio Milejev pravni zastupnik. Na snimcima Spanjolo tvrdi da je Karina Milej uzimala tri odsto provizije od svakog zaključenog ugovora.

U početku je negirao da je glas na snimcima njegov, ali je kasnije to ipak potvrdio. Neposredno nakon priznanja smijenjen je sa funkcije. Predsjednik Milej i njegova sestra nekoliko dana nisu komentarisali navode, ali su se potom zajedno pojavili na predizbornom skupu, gdje je predsjednik pozvao prisutne da Karini "prirede veliki aplauz", navodi Gardijan.

Javier Milei reels from ‘scandal’ tying powerful sister to alleged kickbacks



Leaked audio links Karina Milei, sister of Argentina’s president, to alleged kickbacks in drug contracts for the disabledhttps://t.co/86VcakXpjK — Tiago Rogero (@TiagoRogero)August 27, 2025

Na audio-zapisima se tvrdi da je sistem navodnog uzimanja mita organizovan preko farmaceutske kompanije Suizo Argentina, koja je, prema snimcima, od drugih firmi zahtijevala osam odsto provizije za dobijanje državnih ugovora.

Prema navodima, mreža je mjesečno generisala između 500.000 i 800.000 dolara u mitu, pri čemu je tri odsto navodno odlazilo Karini Milej, koja obavlja funkciju generalnog sekretara predsjedništva, mjesto koje joj je omogućeno nakon što je predsjednik ukinuo uredbu kojom se zabranjuje zapošljavanje rodbine u državnim institucijama, objašnjava Gardijan.

Advokat Gregorio Dalbon, poznat po tome što je zastupao bivšu predsjednicu Argentine Kristinu Fernandes de Kiršner, podneo je krivičnu prijavu protiv Mileja, njegove sestre, Spanjola i ostalih pomenutih u snimcima.

Dalbon je slučaj opisao kao "najveći korupcijski skandal od povratka demokratije 1983. godine", dodajući da ne isključuje mogućnost da ovo postane argentinski "Votergejt".

Federalni sud je naredio istragu i pretres više lokacija, pri čemu je u domu jednog od vlasnika kompanije Suizo Argentina pronađeno 266.000 dolara u gotovini.

MIej se, navodi Gardijan, nije direktno osvrao na skandal, ali je na društvenim mrežama podijelio objavu kompanije Suizo Argentina, u kojoj se navodi da je ona "u potpunosti na raspolaganju pravosuđu kako bi se rasvetlile sve okolnosti, uvjerenja da je postupala u skladu sa zakonima i propisima".

Opozicioni poslanici podneli su predlog za formiranje istražne komisije koja bi ispitala navode o korupciji.

"Do sada nismo čuli uvjerljivo objašnjenje šta se tačno desilo, što obiljno narušava kredibilitete vlade", izjavio je Esteban Paulon, socijalistički poslanik i predlagač inicijative.

Vanredni parlamentarni izbori zakazani su za 26. oktobar, a biraće se polovina donjeg doma i trećina članova Senata.