Kina je drastično uvećala svoje nuklearne snage.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Prema posljednjem izvještaju američke vojske, Narodna Republika Kina je u prethodnom periodu drastično uvećala svoje nuklearno naoružanje, piše "Rojters". General Entoni Katon je u martu ove godine izjavio pred Kongresom da je direktiva kineskog predsjednika Si Đinpinga izjavio da kineska vojska mora da bude spremna da preuzme Tajvan 2027. godine.

Taj napad bi, prema riječima Katona, mogao da bude izveden iz tri pravca sa kopna, sa mora i iz vazduha. Kina je tokom 2023. godine obnovila svoju nacionalnu odbrambenu politiku kada je obećala da neće prva upotrebniti nuklearno oružje.

Riječ je o takozvanoj politici "No first use" (Nećemo prvi upotrebiti). Ova mjera takođe uključuje obećanje da Kina neće koristiti ili prijetnjom koristiti nuklearno oružje protiv države koja nije nuklearno naoružana.

Pentagon je naveo u svom godišnjem izvještaju o kineskoj vojnoj moći za 2024. godinu naveo da ta strategija Kine uključuje mogućnost da ta zemlja ipak prvo upotrijebi nuklearno oružje kao odgovor na konvecionalne napade koji ugrožavaju održivost njenih nuklearnih snaga, komandovanja i kontrole ili koji približno oponašaju efekat nuklearnog udara. Peking bi razmotrio upotrebu nuklearnog oružja ako bi konvencionalni vojni poraz na Tajvanu "ugrozio" opstanak komunističkog režima u Pekingu.

Kina ubrzano širi i modernizuje svoj vojni arsenal. Navodi se da navodno ima oko 600 nuklearnih bojevih glava, a gradi oko 350 novih silosa za rakete i nekoliko novih baza za mobilne lansere.