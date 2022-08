Kineska nuklearna raketa bi mogla efikasno da pogodi Njujork, Los Anđeles i London u jednom lansiranju!

Izvor: YouTube/Screenshot/CGTN

Rakete koje su se vinule na Tajvan u najvećoj kineskoj demonstraciji vojne moći poslednjih decenija bile su balističke rakete Dongfeng sa nuklearnom sposobnošću - oružje koje bi moglo da uništi više od jednog grada u samo jednom napadu. Dongfeng je vodeća pekinška "familija" balističkih projektila kratkog i srednjeg dometa i interkontinentalnih balističkih raketa – od kojih mnoge mogu nositi nuklearno i konvencionalno opterećenje i dizajnirane su da gađaju specifične neprijateljske ciljeve.

Narodnooslobodilačka armija (PLA) izbacila je svoju prvu balističku raketu srednjeg dometa (MRBM), DF-2, kasnih 1960-ih. Razorno oružje je dizajnirano da pogodi bilo koji grad u Japanu sa ogromnom bojevom glavom od 1.500 kg. Prema ekspertima za oružje, Kinezi su razvili svaki od svojih projektila DF - ili East Vind - za različite neprijatelje, sa prvim setom za isporuku atomskih bombi Japanu. Naredne verzije Dongfenga napravljene su za bombardovanje ključnih američkih baza u Južnom kineskom moru i oko njega. DF-3 je stvoren da pogodi američke ispostave na Filipinima, dok bi DF-4 mogao da raznese Guam, neinkorporisanu američku teritoriju na koju se Vašington oslanja da bi zadržao svoju vojnu poziciju u regionu, piše Mirror.

Kineski Dongfeng bi mogao da pogodi mete na kopnu SAD, ali najstrašnija verzija projektila može biti ona koja je jutros bombardovala Tajvanski moreuz. Ministarstvo odbrane u Tajpeju potvrdilo je da je nekoliko balističkih projektila Dongfeng ispaljeno u vode oko Tajvana - ali još nisu identifikovali koji model. DF-41 je ICBM najvećeg dometa Crvene armije na kraju sveta sa operativnom daljinom od 15.000 km - hiljadama više nego što je potrebno za pogađanje ciljeva na istočnoj i zapadnoj obali SAD. Peking kaže da može da napuni DF-41 brzinom od 30.000 kilometara na sat sa nekoliko nezavisno ciljanih bojevih glava - što omogućava da svaki nuklearni uređaj bude poslat u drugom pravcu nakon što se završi faza lansiranja projektila.

Kineske državne propagandne kuće kažu da projektil može napuniti do 10 ovih bojevih glava, ali to nije nezavisno potvrđeno. Mogao bi efikasno da pogodi mete u Londonu, Berlinu, Njujorku i Los Anđelesu u jednom udaru. Takođe se može lako transportovati do strateških položaja unutar kineske teritorije zbog svoje putne mobilnosti. Projektil je viđen nebrojeno puta i redovno paradira ulicama na vozilima, tokom godišnjih kineskih javnih vojnih proslava.

Tokom jedne od parada 2019. godine, Kina je obeležila 70 godina od osnivanja Narodne Republike pokazujući svoj trenutni nuklearni arsenal i sredstvo odvraćanja od američke dominacije. Njegovo skladište oružja uključivalo je hipersonične rakete za koje analitičari kažu da bi mogle biti razorna i nepobediva pretnja za SAD. Kineski predsednik Si Đinping započeo je visoko koreografisan i popustljiv spektakl govorom - u kojem je rekao da će Peking ostati na putu "mirnog razvoja", ali u jezivom predviđanju nedavnih događaja, da će vojska odlučno braniti suverenitet zemlje i bezbednost.

Kina smatra Tajvan delom svoje teritorije i nikada se nije odrekla upotrebe sile kako bi ga stavila pod svoju kontrolu. Kao što se očekivalo, Kina je predstavila nove bespilotne letelice (UAV) i predstavila svoje napredne interkontinentalne i hipersonične rakete, dizajnirane da napadnu nosače aviona i baze koje podržavaju vojnu snagu SAD u Aziji. Tokom parade je bilo izloženo više dometa Dongfeng, uključujući i „ubicu nosača“ Donfeng-21D (DF-21D), koji je dizajniran da pogodi ratne brodove udaljene do 1.500 km.

Takođe su pokazali raketu srednjeg dometa DF-26, nazvanu "ubica Guam" u odnosu na to da je u stanju da dosegne primarnu američku bazu na pacifičkom ostrvu.