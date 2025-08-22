Na internetu se pojavio snimak zastrašujuće nesreće borbenog aviona F/A-18 Hornet američke proizvodnje, koji se zapalio neposredno nakon polijetanja sa piste u Maleziji. Avion, kojim je upravljalo Kraljevsko malezijsko ratno vazduhoplovstvo.

Izvor: Profimedia

Snimak zastrašujućeg trenutka kada se borbeni avion zapalio prije nego što se srušio tokom polijetanja sa piste pojavio se na internetu. Snimci prikazuju avion F/A-18 Hornet, američke proizvodnje, kako juri pistom i polijeće, da bi mu nekoliko trenutaka kasnije motori eksplodirali.

Boingov avion, kojim upravlja Kraljevsko malezijsko ratno vazduhoplovstvo, vidi se kako juri nad pistom dok za sobom ostavlja plamen. Nekoliko trenutaka kasnije vatrena lopta progutala je avion dok se spuštao. Navodno su se dva pilota iz njega katapultirala nekoliko trenutaka prije nego što se avion srušio na aerodromu Sultan Ahmad Šah u Maleziji.

#BREAKING: US Made Malaysian Air Force F-18 Crashes in Kuantan, Pilots Eject Safely.



A Royal Malaysian Air Force F/A-18D Hornet crashed during takeoff at Sultan Ahmad Shah Airport, Kuantan, on Thursday night.



The jet burst into flames shortly after rolling down the runway…pic.twitter.com/JrNLUWJYue — upuknews (@upuknews1)August 21, 2025

"Željeli bismo da vas obavijestimo o nesreći u kojoj je učestvovao avion F/A-18D Hornet u 21.05 časova 21. avgusta na aerodromu Sultan Ahmad Šah u Kuantanu. Preduzimamo hitne mjere i obavijestićemo vas o najnovijem razvoju događaja", saopštilo je Ravno vazduhoplovstvo.

Svjedoci sa terena rekli su da je pad zvučao kao raketni napad i da se čuo sa velike udaljenosti. Svjedoci su scenu opisali kao zastrašujuću i rekli su da su mogli da osjete miris goriva.

Ranije danas odjeknula je vijest da se američki mornarički pilot (NAVY) katapultirao iz aviona F/A-18E Super Hornet iz 83. eskadrile lovaca-bombardera (VFA-83) poznate i po nadimku "Rampagers" ("Razbijači"). Pilot je spašen kod obale Virdžinije nakon što je 20. avgusta oko 10 sati po lokalnom vremenu morao da se katapultira.