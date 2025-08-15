Današnji sastanak Trampa i Putina na Aljasci će imati "čelični prsten obezbjeđenja" koji će bit sačinjen od ruskih i američkih specijalnih agenata.

Izvor: x/printscreen/@vladimirputiniu/@nexta_tv

Oči sveta danas su uprte u Aljasku jer će lideri dvije supersile sjesti za sto i razgovarati o sudbini Ukrajine. Tramp i Putin će se sastati „jedan na jedan“ u bazi Elmendorf-Ričardson.

Kremlj je potvrdio ključne detalje pregovora o krizi - da će sastanak biti održan u vojnoj bazi u Enkoridžu i da će početi u 21, odnosno 21.30 časova po našem vremenu. Od kako je počeo rat u Ukrajini 2023. godine, Putin je rijetko boravio u inostranstvu, a na Aljasci će ga čuvani visoko obučeni telohranitelji.

Za bivšeg agenta KGB-a, koji je na čelu Rusije 25 godine, bezbijednost je na prvom mjestu. Članovi njegovog sigurnosnog tima, koji sebe nazivaju njegovim "musketarima", navodno su iz posebne jedinice unutar ruske Federalne službe zaštite (FSO).

President Putins security is something out of movie .He is protected by FSO an elite secret service with roots in Old KGBpic.twitter.com/pZDE4g67aX — Vladimir Putin News (@vladimirputiniu)July 15, 2025

"Poo suitcase" i nuklearni kofer Vladimira Putina

Pored razne opreme, uz sebe će nositi i aktovke- ali ne obične. Svaka aktovka ima neprobojnu zaštitu koja se može koristiti kao štit u slučaju da se na Putina ispale meci. Jedna od njih je posebno neobična i navodno je riječ o "Poo suitcase", odnosno torbi koja navodno služi za prikupljanje urina i stolice koji se vraćaju za Moskvu.

Francuski časopis Paris Match tvrdio je da je ova bizarna praksa prvi put primijećena 2017. godine tokom državne posjete Francuskoj. Smatra se da Putin- čije je zdravlje godinama u fokusu pažnje javnosti- ne želi da spoljašnji posmatrači znaju njegovo fizičko stanje, koje bi se moglo proučavati pomoću njegovog urina i stolice.

⚡ Putin’s security now carries drone interceptors



The bunker leader’s bodyguards are now forced to haul not only dozens of kilos of body armor hidden under bulky jackets, but also FPV drone interceptors — just in case a “little bird” flies too close.



These devices jam or…pic.twitter.com/aqpEENHYtk — NEXTA (@nexta_tv)July 28, 2025

Takođe, Putin voli da nosi svoju nuklearnu aktovku nazvanu Čeget koja je razvijena tokom 1980-ih za KGB. Ranije verzije su navodno imale eksplozivni naboj od jedne kilotone, što je ekvivalentno hiljadu tona TNT-a. To je dovoljno da uništi sve u radijusu od 800 metara. Smatra se da trenutna verzija funkcioniše kao komunikacioni uređaj, prenoseći naredbe za pokretanje nuklearnog napada. Pritiskom na dugme, Glavni štab u Moskvi navodno prima signal i pokreće nuklearni napad.

Posebni kriterijumi za izbor telohranitelja

Telohranitelje su pažljivo birani zbog kvaliteta koji uključuju "operativnu psihologiju", ekstremnu fizičku i mentalnu snagu i sposobnost da izdrže bilo kakve vremenske uslove. Opremljeni su pištoljem SR-1 Vektor za koji se kaže da može ispaljivati oklopno-probojne metke. Prije nego što Putin otputuje bilo gdje, njegovi agenti mjesecima unaprijed izviđaju njegovo odredište.

Uređaji za ometanje su instalirani kako bi se spriječilo daljinsko detoniranje bombi, a vješti tehničari sprovode elektronski nadzor pomoću digitalnih uređaja. Na putu, Putin se vozi usred konvoja oklopnih vozila, koji su navodno puni specijalnog vojnog osoblja naoružanog AK-47, protivtenkovskim bacačima granata i prenosivim protivvazdušnim raketama.

Prema pisanju stranih medija, današnji sastanak na Aljasci će imati "čelični prsten obezbjeđenja" koji čine i ruski i američki specijalni agenti.

(The Sun/MONDO)