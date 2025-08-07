Američke carine stupile su na snagu, više od 70 zemalja je pogođeno ovom mjerom.

Izvor: Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Carine koje je uveo aktuelni predsjednik SAD, Donald Tramp, stupile su na snagu zahvativši više od 70 zemalja.

Odmah posle ponoći po lokalnom vremenu, carine u rasponu od 10 do 50 odsto primenjuju se na robu iz gotovo 70 zemalja, čime je značajno proširen obim Trampove trgovinske politike koja je usmjerena ka smanjenju trgovinskog deficita Sjedinjenih Američkih Država, navodi Ej-Bi-Si Njuz.

"Ponoć je! Milijarde dolara od carina sada stižu u Sjevernu Ameriku!", objavio je Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" neposredno prije ponoći.

Među pogođenim zemljama je i Kanada, jedan od najvažnijih trgovinskih partnera SAD, za koju se sada primenjuje carina od 35 odsto.

Brazil, veliki izvoznik kafe, suočen je sa kombinovanom stopom od čak 50 odsto, 40 odsto iz nove odluke, uz postojeću osnovnu carinu od 10 odsto.

Indija je trenutno pogođena carinom od 25 procenata, ali se očekuje da se ta stopa udvostruči, na 50 odsto, već 27. avgusta, što je Tramp ocijenio kao kaznu za nastavak uvoza ruske nafte tokom rata u Ukrajini.

Za robu koja je otpremljena brodovima do 7. avgusta, a stigne u SAD do 5. oktobra, nove carinske stope neće se primjenjivati, saopšteno je iz Bijele kuće.

Kako se navodi, stope su određene u skladu sa visinom trgovinskog deficita koji SAD ima sa konkretnim partnerima.

Do sada su, prema navodima Bijele kuće, postignuti sporazumi sa nekoliko zemalja uključujući i Evropsku uniju.

"Predsjednik i njegov tim za trgovinu žele najbolje moguće sporazume za američki narod i američke radnike", rekla je portparolka Bijele kuće Karolin Levit

Prema analizi Jejl Badžet Laba (Yale Budget Lab), Trampove carine mogle bi da koštaju američka domaćinstva dodatnih 2.400 dolara godišnje.