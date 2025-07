Valerij Zalužni, bivši komandant ukrajinske vojske i trenutni ambasador u Velikoj Britaniji, izjavio je da bi rat u Ukrajini mogao da potraje još deceniju, do 2034. godine.

Bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine i sadašnji ambasador u Velikoj Britaniji Valerij Zalužni smatra da bi rat u Ukrajini mogao da traje do 2034. godine. On je to izjavio u intervjuu za LB uživo.

"Ukrajina je ušla u novu fazu. Ako pokušamo samo da održimo prekid vatre bez formiranja sopstvene odbrane za budućnost, to će trajati dugo. Pošto je počelo 2014. godine, ako Bog da, završiće se 2034. godine", rekao je ambasador.

Istovremeno, on smatra da ni Ukrajina ni Rusija neće imati dovoljno ljudi za takav rat. Podsjetimo se da Zalužni ne veruje da će Ukrajina dostići granice iz 1991. ili 2022. godine. On je takođe u aprilu rekao da je rat došao do ćorsokaka, pošto su nove tehnologije učinile stare vrste oružja i klasične taktike operacija neefikasnim.