Ljudi su napustili vozila, ulice su prazne, sirene zavijaju, a hiljade rezervista raspoređeno je širom grada.

Trideset minuta, pod nemilosrdnim podnevnim suncem, glavni grad Tajvana, Tajpej, vježbao je za rat.

U četvrtak u 13:30, mobilni telefoni više od dva miliona stanovnika počeli su da oglašavaju predsjednička upozorenja:

"Vježba protivvazdušne odbrane. Raketni napad. Odmah potražite sklonište."

Zatim su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, odzvanjajući među betonskim stambenim blokovima i poslovnim zgradama.

Taj prodoran, zloslutan zvuk lako je prepoznatljiv, a za one koji su ga doživjeli u stvarnosti, izaziva stisak u stomaku.

Policajci sa pištaljkama počeli su da viču i naređuju vozilima da stanu. Vozači su morali da napuste automobile na semaforima i potraže zaklon. Autobusi su ostajali napušteni nasred ulica koje su inače prepune ljudi i vozila.

Dobrovoljci civilne zaštite u žutim prslucima usmjeravali su građane ka skloništima, podrumima i podzemnim tržnim centrima.

Na površini, grad se ispraznio. Radnje su zatvarale vrata dok su zaposleni i mušterije posmatrali kako se ulice prazne u sekundi. Djelovalo je gotovo kao da ste se vratili u najmračnije dane pandemije korone.

Razlog za ovu godišnju vežbu jeste neizgovorena, ali stalna pretnja napada ili invazije od strane ogromnog suseda na severozapadu - Kine. Komunistička partija Kine smatra Tajvan svojom teritorijom i ne isključuje upotrebu sile da ga zauzme.

Dok je demokratski Tajvan godinama naviknut na takve prijetnje, ruska invazija na Ukrajinu, sve oštrija retorika kineskog lidera Si Đinpinga i sukobi na Bliskom istoku jasno su stavili do znanja šta je sve u igri ako mir bude narušen.

"Osjetim nervozu kad čujem sirenu. Kina je oduvijek tu, ali kada se oglase sirene, podsjeti me na tu veliku prijetnju pored nas", kaže Karl Ču, stanovnik Tajpeja.

"Rat može da izbije bilo kada. Moramo da preuzmemo odgovornost, da budemo spremni i da znamo kako da se zaštitimo."

Džesika Fang, takođe iz Tajpeja, dodaje: "Mnogi su ove vježbe ranije smatrali dosadnom rutinom. Ali zbog onoga što se desilo u Ukrajini i Izraelu, ove godine to djeluje mnogo bliže. Rat može da izbije, htjeli mi to ili ne - zato moramo da budemo spremni. Ove vježbe nas tjeraju da to shvatimo ozbiljnije."

Prvi put ove godine, Tajvan je spojio dvije glavne civilne vježbe - "Van An" i "Min An" - u jednu veliku, ostrvsku simulaciju: Vježbu urbane otpornosti 2025, koja se odvija istovremeno sa "Han Kuang 41", najvećom vojnom simulacijom u istoriji ostrva.

Ovogodišnje vježbe traju deset dana - duplo duže nego ranije. Tajming nije slučajan. Tenzije sa Pekingom i dalje su visoke. Iako ankete pokazuju da većina Tajvanaca ne veruje da je invazija neposredna, vlada se priprema sa fokusom i hitnošću.

Osim sirena i evakuacija, vježba je uključivala simulacije masovnih žrtava i hitne dostave pomoći. U Neihuu, ispred Generalne bolnice tri službe, vojska je izvela odgovor na zamišljeni raketni udar. Medicinari u punoj zaštitnoj opremi zbrinjavali su lažne ranjenike dok su obližnje ulice bile blokirane.

Na cijeloj teritoriji Tajvana, više od 22.000 rezervista - skoro 50% više nego prošle godine, učestvovalo je u scenarijima koji se kreću od urbanih borbi do sajber odbrane. Proteklih dana vojnici su vježbali u tunelima metroa i sajamskim halama, pretvarajući civilnu infrastrukturu u test bojišta.

Ministarstvo odbrane naglašava kako vojnu spremnost, tako i uključivanje građana - uključujući i obavještenja za strance na engleskom jeziku, sa uputstvima šta da rade i gdje da idu.

Vlada takođe poziva građane da skinu mape skloništa, nauče evakuacione pravce i prepoznaju različite tonove sirena. Kada su se sirene za kraj opasnosti konačno oglasile, Tajpej se brzo vratio u normalu.

Za svega nekoliko sekundi, saobraćaj i pješaci vratili su se na ulice, a ljudi su nastavili sa svojim danom, pokušavajući da se izbore sa ljetnjom vrućinom i vlagom. Većina veruje da će sledeći put kada čuju sirene - to biti još jedna vježba.

Ali u današnje vrijeme, niko više ne može biti siguran.

