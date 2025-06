Sukob nosi sa sobom tri opasnosti sa kojima se suočava i njegova zemlja. Prva opasnost je terorizam, druga je novi pritisak migranata, a treća porast cijena energenata.

Ako ovaj rat dovede do raspada Irana kao zemlje, to neće biti izolovano krizno žarište samo na području Irana, već će se proširiti na susjedne zemlje - rekao je mađarski premijer Viktor Orban, objašnjavajući svoju tezu u radio intervjuu u petak, prije nego što je američki predsjednik Donald Tramp pridružio SAD izraelskim vojnim udarima na iranska nuklearna postrojenja.

U nedelju, nakon američkih udara na ciljeve u Iranu, premijer Orban je održao sastanak nacionalnog Savjeta za odbranu, nakon čega je u video izjavi na Fejsbuku rekao da sukob, iako daleko od Mađarske, nosi sa sobom tri opasnosti sa kojima se suočava i njegova zemlja. Prva opasnost je terorizam, druga je novi pritisak migranata, a treća porast cijena energenata.

Ali u petak, tokom redovnog radio intervjua, Orban je rekao nešto na šta je, u potpuno nepovezanom intervjuu koji je američki konzervativni novinar Taker Karlson vodio sa američkim republikanskim senatorom Tedom Kruzom, možda ciljao - kada je uhvatio Kruza u neznanju o broju stanovnika Irana i etničkoj strukturi te zemlje. "Vi ste senator koji poziva na rušenje vlade zemlje o kojoj ništa ne znate", rekao je Karlson tada Kruzu.

Mađarski premijer Orban je objasnio svoju tezu: "Iran je veoma posebna zemlja. Pored toga što ima ogromnu vojsku, predstavlja posebnu granu islama. Nalazi se duž strateških ruta, kontroliše moreuz kroz koji prolazi 20 do 30 odsto svjetske trgovine, a još veći dio trgovine naftom. Takođe razvija nuklearne kapacitete. Dakle, govorimo o jakoj, velikoj zemlji sa preko 90 miliona ljudi. Ali ono što je manje poznato o Iranu jeste da je, u pogledu etničke pripadnosti, u pogledu raznih nacionalnosti, mješovita zemlja", rekao je on i dodao:

"Dakle, tu su Farsi, Persijanci, koji su tamo većina, sa preko 50 procenata, iako ne puno. Ali postoje i druge etničke grupe koje su u bloku, poput naših Mađara na Sikulskoj zemlji. A ako se centralna vlada Irana raspadne, mogla bi se raspasti cijela zemlja, a onda bi moglo doći do destabilizacije. Tu je, na primjer, Azerbejdžan, koji sada ima 10 miliona građana, ali 20 miliona Azerbejdžanaca živi na iranskoj teritoriji. Jedna je sekularna, evropski orijentisana zemlja, slična nama u mnogo čemu - to je Azerbejdžan; a Iranci pripadaju vjerskoj fundamentalističkoj zajednici. Dakle, ako se Iran raspadne kao rezultat rata, neće biti izolovanog žarišta sukoba u Iranu, već će se on proširiti na mnoge susjedne zemlje. Pakistan je u istoj situaciji. Dakle, u ovom sukobu, prava opasnost je neupravljivost i nemogućnost kontrole važnog svjetskog regiona", zaključio je Orban.