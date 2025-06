Avion Boing 787 sa 242 srušio se na aerodromu Ahmedabada u Indiji.

Boing 787 srušio se u Indiji, a broj žrtava iz minuta u minut raste. Društvenim mrežama kruže uznemirujući snimci, koji prikazuje avion kompanije Air India, koji je leteo iz Ahmedabada za London, a koji se srušio u blizini aerodroma u dijelu Meghani Nagar u Ahmedabadu, Gudžarat, u četvrtak popodne.

Istražitelji nesreće odmah su pristupili istrazi u pokušaju da utvrde šta je moglo izazvati pad aviona. Kako piše Skaj Njuz, Boing 787 Dreamliner ima izvanrednu istoriju bezbijednosti. Ovo je njegova prva nesreća sa smrtnim ishodom.

Takođe, oba pilota su bila iskusna - zajedno su imali više od 9.000 sati leta.

Šta je moglo poći po zlu?

Veza sa letom AI171 izgubljena je svega nekoliko sekundi nakon poletanja, dok je avion bio na visini od samo 190 metara.

U tom trenutku, oba motora je trebalo da rade punom snagom kako bi obezbijedila dovoljnu brzinu za podizanje 242 putnika.

Međutim, video snimak pokazuje da avion nije uspio da se uzdigne. Nos aviona je trebalo da bude usmjeren nagore, a avion da se ubrzava. Umjesto toga, letio je vodoravno, a zatim počeo da se spušta - gotovo kao da se priprema za slijetanje.

Istražitelji će analizirati taj snimak, kao i dvije crne kutije koje bilježe razgovore u pilotskoj kabini i tehničke podatke, kako bi pokušali da utvrde uzrok.

Jedna od mogućnosti jeste da je došlo do kvara na motoru.. Međutim, avion je konstruisan da može da nastavi let čak i sa jednim motorom, pa bi u tom slučaju moralo da dođe do još nekog problema.

Postoji mogućnost da su oba motora otkazala ako su u sebe uvukla jato ptica prilikom polijetanja - što se dešavalo i u ranijim avionskim nesrećama.

Istražitelji će takođe provjeravati da li su piloti, kao i kompjuterski sistemi aviona, dobijali ispravne podatke sa svih senzora u avionu ili u pitanju bio neki drugi problem sa avionom.

Ipak, potrudiće se da što prije dođu do uzroka. Dreamliner koriste desetine avio-kompanija širom svijeta, i svi će željeti da znaju da li se radi o "opštem" problemu ili o tragičnom, izolovanom incidentu.

