Uprkos pojedinim zabrinutostima, Tramp je bio impresioniran onim što su Ukrajinci učinili.

Izvor: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp smatra da je ukrajinski iznenadni napad dronovima na Putinove bombardere, koji je izveden tokom vikenda bio "snažan" i "opasan", rekli su za Axios izvori koji su s predsjednikom razgovarali, ali su istakli da Trampa sad brine da će to dodatno otežati njegovu misiju da postigne prekid vatre.

Pažljivo isplanirana operacija, izvedena izdaleka na najstrateškije ruske vojne baze, pokazala je da Ukrajina ima više "aduta" nego što je Tramp u početku mislio, ali je istovremeno i izazvala ruskog predsjednika Vladimira Putina da uzvrati eskalacijom. Tramp je u srijedu rekao da mu je Putin "vrlo odlučno" poručio da će odgovoriti na napad.

"Razgovor je bio dobar, ali ne i onaj koji vodi ka brzom miru", rekao je Tramp o njihovom telefonskom razgovoru.

U javnosti se nije previše iskazivao svoj lični stav prema ukrajinskom napadu, ali je u privatnim razgovorima, bar kako navodi Axios, bio fasciniran operacijom.

"Prilično snažno", rekao je Tramp jednom povereniku, koji je to podijelio s Axiosom.

"Mislio je da je napad opasan, brutalan", rekao je drugi izvor. Jedan Trampov savjetnik rekao je da "iz međunarodne perspektive, imate čivavu koja ozbiljno povrjeđuje mnogo većeg psa".

Tramp je poslednjih dana rekao više sagovornika da vjeruje kako će napad dronovima vjerovatno natjerati Putina da uzvrati vrlo ozbiljno, rekao je još jedan upućen izvor. Predsjednik SAD je zabrinut da bi takav razvoj situacije mogao da unazadi njegovu diplomatsku inicijativu, koja je rezultirala prvim direktnim razgovorima između strana u poslednje tri godine, kaže isti izvor.

"Želimo da se ovaj rat završi. Želimo deeskalaciju. Ako Putin poludi kao odgovor, da, predsjednik je zabrinut", rekao je drugi izvor koji je razgovarao s Trampom.

Putin je u srijedu, tokom sastanka koji su prenosile i ruska i ukrajinska televizija, rekao da napadi dovode u pitanje svaki prekid vatre i sastanak na najvišem nivou sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Podsjetimo, poslednji razgovori nisu dali nikakav napredak, a Zelenski je primijetio da je "Putin odbijao prekid vatre i prije ovog napada".

"Nažalost, Putin osjeća da može nekažnjeno da djeluje. Čak i posle svih stravičnih ruskih napada, on navodno priprema još takozvanih 'odgovora'. To znači da sa svakim novim udarom, sa svakim odlaganjem diplomatije, Rusija pokazuje srednji prst cijelom svijetu - svima koji još uvijek oklijevaju da pojačaju pritisak", objavio je Zelenski u sredu na mreži X, što je bio suptilan udarac i ka Trampu.

Šta zapravo brine Trampa?

Jedan od razloga zbog kojih je napad zabrinuo Bijelu kuću jeste činjenica da su pogođeni strateški bombarderi dugog dometa koji mogu nositi nuklearno oružje i ključni su deo ruske nuklearne odbrane.

"Ovo je vrlo opasna tačka. Napad dronovima ga nije iznenadio, jer to je ono što se dešava kada rat traje, ali ga brine što će to produžiti sukob. On želi da borbe prestanu, i zato ga svaki novi napad razočara", rekao je jedan američki zvaničnik. Uprkos tim zabrinutostima, Tramp je, ipak, bio impresioniran onim što su Ukrajinci izveli.