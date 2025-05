Kadirov navodno boluje od nekroze pankreasa - teške dijagnoze koja, kako navode, ne ostavlja prostora za oporavak.

Čečenski lider Ramzan Kadirov objavio je video snimak u kojem se osvrće na sve češće spekulacije o svom zdravstvenom stanju, poručivši da su bolest i smrt "put svakog čovjeka", ali nije direktno demantovao navode o pogoršanju zdravlja.

U videu, koji je objavljen na njegovom zvaničnom Telegram kanalu, Kadirov ne govori direktno u kameru - prikazan je kako hoda, vidno umoran, dok se preko snimka čuje glas koji u ofu čita poruku u njegovo ime.

— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu)May 27, 2025

"Sve češće čujem tračeve o svojoj bolesti. Govore da umirem i da mi nije preostalo još mnogo vremena. Prvo, bolest i smrt su put svakog čovjeka. Niko živ nije izbjegao taj put. Drugo, ni bolest ni prijetnja ne skraćuju život. Njegovu dužinu određuje samo onaj koji ti je dao dah", stoji u poruci.

U nastavku se dodaje: "Ako mi je suđeno da živim 50, 60 ili 70 godina, živjeću ih onako kako je određeno i niko mi neće oduzeti niti jedan dan." Oni koji šire informacije o njegovoj bolesti nazivaju se "tračarama bez hrabrosti" koji "se kriju u inostranstvu kao miševi".

Kadirov, rođen 5. oktobra 1976. godine, ima 48 godina. Na čelu Čečenije, koja je formalno federalni subjekt Ruske Federacije, nalazi se od 2007. godine. Ukrajinski parlament priznaje Čečeniju kao privremeno okupiranu teritoriju pod imenom Čečenska Republika Ičkerija.

Sve više glasina o lošem zdravlju

Video snimak je objavljen nakon što je ruski nezavisni portal "Novaya Gazeta" ranije ovog mjeseca izvijestio da se Kadirovljevo zdravstveno stanje vidno pogoršava, te da su u političkom vrhu aktivirani scenariji smjene vlasti u Čečeniji. Prema pisanju tog medija, Kadirov boluje od nekroze pankreasa - teške dijagnoze koja, kako navode, ne ostavlja prostora za oporavak.

Glasine o njegovom lošem zdravstvenom stanju povremeno se pojavljuju još od prošle godine, ali ih zvanični Kremlj nikada nije komentarisao, a sam Kadirov ih je do sada uglavnom ignorisao ili ismijevao. Ova objava, iako ne sadrži direktno priznanje bolesti, prvi je put da čečenski lider uopšte priznaje da postoji zabrinutost javnosti i medija zbog njegovog zdravstvenog stanja.

Šta je nekroza pankreasa?

Nekroza pankreasa (gušterače) je ozbiljna i po život opasna komplikacija akutnog pankreatitisa - upale gušterače. Riječ je o stanju u kojem dolazi do odumiranja tkiva gušterače, najčešće zbog izuzetno agresivnog upalnog procesa koji se može brzo proširiti.

Kada je upala gušterače jaka, enzimi koje gušterača normalno luči za varenje mogu se aktivirati unutar same žlijezde i početi razgrađivati sopstveno tkivo. To dovodi do samoprobave i nekroze - smrti ćelija u zahvaćenom dijelu.

Smrtnost u teškim slučajevima može biti izuzetno visoka, posebno ako dođe do sepse ili višestrukog otkazivanja organa. Preživljavanje zavisi od brzine dijagnostikovanja, pravovremenog liječenja i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.

