Tramp o pregovorima u Istanbulu.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da ostavlja otvorene sve opcije do poslednjeg trenutka kada je riječ o tome da li će sjutra otputovati na mogući sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog u Istanbul.

Tramp je danas, na marginama svog putovanja u Zaliv, rekao da bi Putin volio da on bude tamo i da je to moguće.

"Ne znam da li će se pojaviti", rekao je američki predsjednik o Putinu.

"Znam da bi volio da budem tamo. I to je mogućnost... Razmišljao sam o tome. Svi smo rezervisani sjutra, razumete to. Sjutra idemo u Ujedinjene Arapske Emirate. Dakle, imamo veoma rezervisanu situaciju. To ne znači da to ne bih uradio da bih spasio mnogo života."

"Marko Rubio će sigurno biti u Turskoj"

On je rekao da će državni sekretar Marko Rubio definitivno biti u Turskoj, a Bijela kuća je saopštila da će mu se pridružiti specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Kit Kelog.

Pregovori o mogućem okončanju rata u Ukrajini zakazani su za sjutra u Turskoj. Ali danima se spekuliše ko će sjesti za sto. Kremlj još nije saopštio ko će predstavljati Rusiju u Istanbulu. Putin je lično predložio sastanak, ali nije rekao da li će prisustvovati.

Rusi tvrde da će njihova delegacija biti u Turskoj

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ranije da će ruska delegacija sutra sigurno biti u Turskoj. "Sastav delegacije ćemo saopštiti kada dobijemo odgovarajuća uputstva od predsjednika. Do sada nije bilo takvih instrukcija", rekao je Peskov na konferenciji za novinare.

Zamjenik predsjednika ruske Dume najavio je da će večeras biti saopšten sastav delegacije Moskve za sutrašnje mirovne pregovore sa Ukrajinom u Istanbulu.

Zelenski je, s druge strane, rekao da želi da vidi Putina u Turskoj, jer samo on odlučuje o ratu i miru u Rusiji.

