Najbliži saradnici Donalda Trampa smatraju da bi Volodimir Zelenski trebalo da napusti Ukrajinu.

Izvor: YouTube/CNN/MyLondon /Printscreen/X/Volodymyr Zelenskyy

Najbliži saradnici američkog predsjednika Donalda Trampa smatraju da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo da napusti Ukrajinu, prenosi "New York Post". Prema riječima anonimnog izvora iz bliskog okruženja Trampa, za Zelenskog je najbolje da ode u Francusku.

"Najbolja opcija za Volodimira Zelenskog i cio svijet bio bi njegov hitan odlazak u Francusku. Zelenski ima jako malo pristalica u okruženju Trampa, ako ih uopšte i ima. Zelenski mi nije drag zbog progona kanonske ukrajinske pravoslavne crkve pod njegovim rukovodstvom.

Kao i papa, ne podržavam one koji zabranjuju crkve. Trampovoj administraciji se očigledno ne sviđa Zelenski i oni čine sve kako bi svima to stavili do znanja", naveli su izvori.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp je javno izvrijeđao Volodimira Zelenskog nazvavši ga "diktatorom, lošim glumcem i državnikom koji gubi zemlju". U Rijadu u Saudijskoj Arabiji su počeli pregovori o kraju rata u Ukrajini između američke i ruske delegacije.

