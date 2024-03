Donald Tramp, bivši američki predsjednik, pomiješao je aktuelnog šefa Bijele kuće Džoa Bajdena sa nekadašnjim demokratskim predsjednikom Barakom Obamom i to nakon što je prethodno pokušao da opravda ranije takve greške, trdeći da su bile namjerne.

,,A (ruski predsjednik Vladimir) Putin, znate, tokoliko malo poštuje Obamu da počinje da stalno tu nabacuje tu riječ "nuklearno". Da čuli ste, nuklearno. On danas počinje da priča o nuklearnom oružju. Ja sam samo čekao da se to dogodi. Ali, mi imamo budalu, budalu za predsjednika" kazao je Tramp na predizbornom mitingu republikanaca u Ričmondu u Virdžiniji.

CNN navodi da je Tramp prethodno tokom istog govora pokušao da opranda to što je u prethodnim navratima pomiješao Bajdena i Obamu u predizbornim obraćanjima, tvrdeći da je to činio namjerno.

Američka televizija navodi da demokrate naglašavaju te Trampove verbalne propuste u trenutku kada se postavljaju pitanja u vezi sa mentalnim zdravljem predsjednika SAD.

,,Svaki put kada to učinim ili kažem naš predsjednik, Barak Husein Obama, znate, ja to činim sa poentom. Mi razumijemo to, jel tako, zato što mnogo ljudi kaže da on vodi ovu zemlju. Ja lično to ne mislim" rekao je Tramp.

On je ponovio ranije tvrdnje da namjerno miješa Nensi Pelosi, bivšu predsjedavajuću Predstavničkog doma Kongres, sa Niki Hejli, koja mu je rival u trci za republikansku predsjedničku nominaciju.

,,Ja namjerno miješam, na primer, ime kao što je, na primer, Ptičji mozak, a vi znate ko je Ptičji mozak, zar ne?" Niki, meša je sa Nensi Pelosi.

“I purposefully mix up like a name like Birdbrain — you know who Birdbrain is, right? Nikki — with Nancy Pelosi." ,, Stavljam ih u isti koš pošto su one praktično identične" poručio je Tramp."

Navodi se da je Tramp najveći dio sinoćnjeg govora posvetio Bajdenu, američko-meksičkoj granici i pravnim pitanjima, a Hejli je pomenuo samo na kratko, iako mu je glavni konkurent u trci.

CNN navodi da je Tramp imao obraćanje vrlo slične sadržine na prethodnom mitingu održanom u Grinsborou u Sjevernoj Karolini.

On je tokom obraćanja u Ričmondu hvalio Havijera Mileja, ultradesničarskog predsjednika Argentine.

,,Čak i Argentina, ona takođe želi MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom)... Volim ga zato što on voli Trampa. Kada me je pozvao, primio sam njegov poziv. Ja volim svakog ko voli mene" zaključio je Tramp.