Ruski predsjednik Vladimir Putin, počevši od septembra 2023. godine, različitim diplomatskim kanalima signalizira da je spreman da započne pregovore o prekidu vatre u Ukrajini, piše američki list The New York Times. List se pozvao na dvojicu bivših visokih ruskih zvaničnika bliskih Kremlju, kao i zvaničnike iz Sjedinjenih Država i drugih zemalja.

Prema izvorima New York Timesa-a, Putin je preko posrednika prenio da je spreman da prekine vatru i zamrzne neprijateljstva unutar sadašnjih granica. "Spremni smo da pregovaramo o prekidu vatre. Oni žele da ostanu gdje su sada na bojnom polju", rekao je visoki strani zvaničnik koji se na jesen sastao s ruskim predstavnicima. Jedan bivši ruski zvaničnik rekao je da je Putin "zaista spreman da ostane tu gdje jeste, ali da nije spreman da se povuče ni metar", prenosi američki list.

Američki zvaničnici tvrde da je Vladimir Putin već iznio sličan predlog za prekid vatre u jesen 2022. godine, kada su ukrajinske trupe oslobodile teritorije u oblastima Harkov i Herson. Izvori su rekli da je Putin jasno stavio do znanja da je spreman na primirje ako Rusija zadrži osvojene teritorije što ranije nije prijavljeno.

Kako navodi The New York Times, ništa ne ukazuje na to da će Ukrajina pristati na novi predlog, budući da je Kijev ranije jasno stavio do znanja da namjerava da povrati sve okupirane teritorije. Američki zvaničnici vjeruju da ih Putin možda pokušava obmanuti.

Bivši ruski zvaničnici priznali su da bi se Putin mogao predomisliti ako ruska vojska postigne uspjeh. Neimenovani afrički zvaničnik koji je posetio Rusiju i Ukrajinu u junu vjeruje da ruski predsjednik želi imati dobro pripremljen kanal za pregovore "kada za to dođe vrijeme".

Prema američkim zvaničnicima, Putinov predlog bi očuvao Ukrajinu kao suverenu državu sa glavnim gradom u Kijevu, ali bi Rusija zadržala skoro 20 posto osvojene ukrajinske teritorije. Izvori kažu da Putin, dok signalizira da je spreman na dogovor, čeka konkretniji predlog.

Nijedan istaknuti ukrajinski političar sada neće pristati na sporazum koji bi rezultirao time da Rusija dobije toliko ukrajinske teritorije, navode američki zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je na konferenciji za novinare 19. decembra da "pitanje pregovora s Rusijom nije relevantno, kao i u njihovoj retorici vidi samo bezobrazluk".

