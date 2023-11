Zemlja EU donijela zabranu uvoza vještačkog mesa i đubriva.

Izvor: PRINTSCREEN/YT/ DOZUS COOK

Italijanski poslanici glasali su za zakon kojim se zabranjuje proizvodnja, prodaja ili uvoz vještačkog mesa ili stočne hrane. "Italija je prva zemlja na svijetu koja je sigurna od društvenih i ekonomskih rizika sintetičke hrane“, rekao je ministar poljoprivrede Frančesko Lolobriđida.

Posle glasanja u parlamentu uslijedili su mitinzi za i protiv zabrane. Uprkos burnoj sjednici, parlament je podržao predlog zakona sa 159 glasova za i 53 protiv. Kršenje zakona bi značilo kaznu do 60.000 eura. Za sada, zakon će imati vrlo malo efekta jer je meso uzgojeno u laboratoriji do sada bilo odobreno za ljudsku ishranu samo u Singapuru i SAD. EU još nije dala zeleno svijetlo nijednom mesu uzgojenom u laboratoriji, koje se opisuje kao "nova hrana“. Međutim, ako se to dogodi, Evropska komisija bi mogla da ospori novi italijanski zakon. Volfgang Gelbman iz Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA) rekao je u septembru da nijedan predlog još nije poslat tijelu na odobrenje.

"U Evropi još nemamo takve proizvode na tržištu... jer ih regulatori, Evropska komisija i države članice smatraju novom hranom i za to je potrebna procjena bezbjednosti EFSA, odobrenje zemalja članica i evropskih zemalja. Komisija“, rekao je on.

Novi zakon je pobjeda italijanskog ministra poljoprivrede, koji je prije godinu dana obećao da će sprečiti da "sintetička hrana” stigne na italijanske trpeze. On je pohvalio poslanike za podršku novom zakonu. "Štitimo našu hranu, naš sistem ishrane, održavamo odnos između hrane, zemlje i ljudskog rada u kojem smo oduvijek uživali“, rekao je Lolobriđida za italijansku televiziju i dodao: "Moramo da zaštitimo naše radnike, naše poljoprivredne preduzetnike i građane koji imaju pravo da se dobro hrane“.

Zakon zabranjuje sintetičku hranu napravljenu od životinjskih ćelija bez ubijanja životinje i sprječava proizvođače da koriste riječi koje se odnose na meso na etiketama za opis biljnih proteina. Kritičari ističu da nema ništa sintetičko u mesu uzgojenom u laboratoriji, jer ono nastaje uzgojem prirodnih ćelija bez genetske modifikacije. Zakon je takođe udar na grupe za zaštitu životinja, koje su istakle meso proizvedeno u laboratoriji kao rješenje za zaštitu životne sredine od ugljenika.