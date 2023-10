Mnogima promiču događanja na Zapadnoj obali, a Fajnenšel tajms se bavio situacijom u toj drugoj, okupiranoj palestinskoj enklavi.

Dok cio svijet upozorava na nemoguće životne uslove u Gazi, sa strepnjom prati egzodus Palestinaca iz grada i strahuje od ogromnih civilnih patnji i žrtava u slučaju kopnenog napada izraelskih snaga na Hamas u Pojasu Gaze, mnogima promiču događanja na Zapadnoj obali, a Fajnenšel tajms se bavio situacijom u toj drugoj, okupiranoj palestinskoj enklavi.

U događajima u srijedu, nekoliko dana nakon što je Hamas napao Izrael, Ibrahim Vadi i njegov 26-godišnji sin otputovali su u Kusru, selo blizu Nablusa na okupiranoj Zapadnoj obali, na sahranu četvorice Palestinaca koje su ubili izraelski doseljenici. Do popodneva su i oni bili mrtvi - ubili su ih izraelski doseljenici koji su se pojavili na sahrani, prema palestinskom ministarstvu zdravlja.

Najmanje 120 Palestinaca sa Zapadne obale ubijeno je ove godine, bilo od strane izraelske vojske ili naoružanih naseljenika, prije subotnjeg napada Hamasa na Izrael, prema lokalnim vlastima, dok je Izrael pokrenuo skoro svakodnevne napade. Ovo predstavlja jedan od najnasilnijih perioda na ovoj teritoriji od kraja Druge intifade, odnosno ustanka, 2005. godine. Još 31 osoba je ubijena od subote, kada je hiljade naoružanih Hamasovih militanata probilo graničnu ogradu u Gazi na drugom kraju zemlje i ubilo najmanje 1.200 izraelskih civila i vojnika, što je najgori napad unutar jevrejske države od njenog postojanja.

Postoji široko rasprostranjen gnijev među Izraelcima i Palestincima zbog sve većeg broja poginulih - Izraelci su ogorčeni užasavajućim slikama masakra i noćne more koje je pretrpjelo najmanje 150 preživelih koji su bili taoci u Gazi, a Palestinci ogorčeni kontinuiranim vazdušnim bombardovanjem njihove braće u Gazi. Prema poslednjim informacijama, u Gazi je od subote ubijeno skoro 1.800 ljudi.

Strah od treće intifade

Sedam dana nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu obećao da će produžiti kampanju protiv Hamasa u Gazi, atmosfera na Zapadnoj obali, koja uključuje istočni Jerusalim, je uzavrela i grozničava od svakodnevnih oružanih napada na Palestince i izvanredne izraelske vojne bezbednosne snage. Čak i prije napada Hamasa, postojala je zabrinutost da bi mogla izbiti treća intifada.

Molitve petkom u džamiji al-Aksa u starom gradu u Jerusalimu, višegodišnjem žarištu između pobožnih muslimana i izraelske vojske, koja kontroliše ovo mjesto od 1967, prijete da dodatno razbukta situaciju. Al-Aksa je treće najsvetije mjesto u islamu i Palestincima je poznato kao Haram al-Šari (Plemenito utočište,). Izraelci ga, s druge strane, zovu Hramska gora i to je najsvetije mjesto u judaizmu.

Prije dvije godine izbio je 11-dnevni rat između Hamasa i Izraela, nakon što je palestinska militantna grupa ispalila rakete na Jerusalim dok su doseljenici marširali kroz Stari grad u svojoj godišnjoj demonstraciji sile da proslave zauzimanje Jerusalima u ratu 1967. godine. Izraelski kontrolni punktovi su takođe otežali Palestincima sa Zapadne obale put u Al-Aksu. Izraelska granična policija je u petak ograničila pristup džamiji na one mlađe od 50 godina i blokirala pristup samom Starom gradu svima osim stanovnicima, ostavljajući kompleks džamije praznijim nego inače.

"Gaza se zauzela za Jerusalim 2021. godine", kaže Rasem Abidat , kolumnista lista Al Kuds. "Sada, Jerusalim mora da se založi za Gazu, čak i kada imamo posla sa naseljenicima, deložacijama, premlaćivanjem ljudi koji pokušavaju da se mole i svakodnevni zločini okupacije".

Izgradnja rudimentarnih utvrđenja

Desničarski izraelski politički lideri naljutili su muslimane zalaganjem za prošireni pristup Jevrejima ovom mjestu, uključujući i dozvolu da se mole pod zaštitom naoružane izraelske policije. "Ljudi su ovde veoma ljuti, ali i mi smo uplašeni. Ovo je rat. Zapadna obala je zatvorena i sada ne mogu da dođem u džamiju na molitvu", rekao je Abu Nadžib Hazem, trgovac u blizini kapije Damaska, ulaza u Stari grad.

Širom Zapadne obale, Palestinci su, u strahu od upada izraelskih vojnika u njihova sela, izgradili rudimentarna utvrđenja. Izrael je, pak, zbog zabrinutosti zbog mogućeg širenja nemira na Zapadnu obalu dok je izraelska vojska zauzeta vojnom kampanjom u Gazi, zatvorila puteve putevima i pojačala kontrolne tačke, onemogućivši kretanje milionima Palestinaca. Neki od smrtnih slučajeva Palestinaca na Zapadnoj obali tokom protekle nedelje su usledili nakon navodnih napada na izraelske bezbjednosne snage u toj oblasti.

Svemu je prethodilo to što su naoružani izraelski doseljenici u nekoliko navrata otvorili vatru na nenaoružane Palestince, dok izraelska vojska, koja upravlja Zapadnom obalom i koja je odgovorna za bezbjednost tamošnjeg palestinskog stanovništva, tek treba da uhapsi počinioce ili, u nekim slučajevima, je odbila da odgovori kako bi sprečila te napade.

Izraelski desničarski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir rekao je u utorak da će podijeliti najmanje 10.000 pušaka i pancirnih prsluka Jevrejima koji popune civilne bezbjednosne timove u naseljima na Zapadnoj obali i u izraelskim gradovima sa mešovitim arapsko-jevrejskim stanovništvom. Imigranti već imaju najveću stopu posedovanja licenciranog oružja.

"IDF je suveren"

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga, upitan o ovonedeljnim pogibijama na Zapadnoj obali, rekao je da nema informacija koje bi mogao da podeli. Ranije ove nedelje, drugi portparol Ričard Heht je naglasio da je na Zapadnoj obali, kako je rečeno, IDF suveren.

Izrael je proveo veći dio prošle godine pokušavajući da iskorijeni nove militantne grupe na Zapadnoj obali, uključujući i onu pod nazivom "Lion’s Den", koju je optužio da je izvršila desetine napada - od kojih su neki bili fatalni - na naseljenike i vojno osoblje. Ta operacija u Nablusu, centru palestinskih militanata, daleko je od završetka.

Do ovog jačanja izraelskih vojnih snaga i aktivnosti došlo je uporedo sa trenutnim porastom podrške Hamasu na Zapadnoj obali, čije djelove kontroliše Hamasov rival Fatah, relativno sekularna i odmerena partija pokojnog Jasera ​​Arafata, koju Izrael i Zapad preferira kao sagovornika.

Hamas ima podršku oko trećine ukupnog palestinskog stanovništva, ali ona ima tendenciju da skoči za 10 do 15 odsto tokom operacija Hamasa ili izraelskog bombardovanja Gaze, kaže Kalil Šikaki, ​​direktor Palestinskog centra za istraživanje i istraživanje politike. "To ima veze sa percepcijom javnosti da je Hamas branilac palestinskih prava, da Izrael ne razumije ništa osim jezika sile i da su pregovori uzaludni", rekao je on.