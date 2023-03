Marinko Ogorec, vojni analitičar je rekao da situacija sa Sjevernim tokom ne ide Rusima u korist.

Izvor: Telegram/screenshot/RTBalkan

Vojni analitičar Marinko Ogorec komentarisao je situaciju u Ukrajini. Tokom noći ponovo su počeli snažni ruski napadi na brojne ukrajinske gradove, a tačan uzrok ove nove ofanzive, kaže Ogorec, teško je znati, prenosi Index.

"Rusija je započela izvanrednu kampanju udara duboko u Ukrajinu. Teško je reći da li je to odvraćanje pažnje od Bahmuta ili odmazda zbog neuspjeha u Bahmutu. Nemamo relevantne informacije zašto je došlo do tako intenzivnog napada na gradove u Ukrajini, koji će se vjerovatno nastaviti tokom dana“, kaže Ogorec i dodaje da je Bahmut očigledno daleko strateški važniji za obje zemlje nego što se u početku mislilo.

"Ako bi Rusi zauzeli Bahmut, to bi značilo da mogu da nastave dalje borbene operacije duboko u Ukrajini. Ukrajinci to sebi ne mogu dozvoliti, zbog čega se u tom gradu vode jake ulične borbe“, objašnjava on.

"Nijedan podatak nije relevantan“

Što se tiče broja žrtava, što je podatak koji se dosta razlikuje prema informacijama koje dolaze sa ruske i ukrajinske strane, Ogorec kaže da to nije relevantan podatak ni sa jedne strane.

"Ovo nisu relevantni podaci. Kada govorimo uopšteno o bilo kakvoj informaciji sa obje strane, moramo znati da su te informacije samo u svrhu vođenja ratnih operacija. Ni jedni ni drugi podaci nisu relevantni, niti dolaze iz zapadnih zemalja, jer je Zapad umješan u ovaj sukob na strani Ukrajine. Mrtvi se broje tek poslije rata i to će, nažalost, biti jedina relevantna osnova za konkretne podatke“, kaže analitičar.

"Činjenica je da su obje strane pretrpjele velike gubitke u Bahmutu. Prošla istorija ratovanja u urbanim centrima pokazuje da su gubici izuzetno veliki na svim stranama kada se vode ulične borbe“, kaže on.

Na pitanje o Vagner grupi, čiji se pripadnici bore u ruskim redovima u Bahmutu, Ogorec kaže: „To su prije svega plaćenici, pojedinci, bez obzira na nacionalnu pripadnost, koji žele da učestvuju u tim operacijama. Potpisuju ugovor sa Vagnerom i odlaze tamo gde je grupa angažovana. S obzirom na to da je do sada pretrpjela značajne gubitke, očigledno su se dogovorili sa ruskim liderima da svoje redove popune zatvorenicima iz ruskih zatvora“.

Oružje iz SSSR-a

Prema njegovim riječima, Rusija još uvek ima veliku količinu naoružanja iz sovjetskih vremena. "Zastarjela oprema, ali u ogromnim količinama. Za očekivati je da će i oni to iskoristiti za postizanje svojih ciljeva“, kaže on.

Govoreći o saradnji Rusije i Kine, Ogorec kaže: "Saradnja sa Kinom je počela 2000. godine, nakon zaključivanja Šangajskog sporazuma, koji ih je učinio partnerima i na vojnom frontu. Oni bukvalno zajedno grade vojnu industriju, moguće je očekivati da bi Kina mogla da pomogne Rusiji, ako smatra da je to oportuno za to“.

On se dotakao i saradnje Rusije i Irana. "Ne zaboravimo da je i Iran član Šangajskog sporazuma, za sada u svojstvu posmatrača. Ali to je takođe jedan od pokazatelja da bi Iran mogao da nastavi da pomaže Rusiji. Činjenica je da se iranski avioni izvoze u Rusiju, to nije tajna“.

O Sjevernom toku

Ogorec je prokomentarisao i eksploziju na gasovodu Sjeverni tok. "Sve što ide na štetu Rusije trenutno je u korist Ukrajine. Definitivno, skretanje Severnog toka 2 je ogroman gubitak za Rusiju i najmanje je vjerovatno da je Rusija to uradila sama. To Ukrajini daje određenu korist. S druge strane, ko je to zaista uradio... Postoji čitav niz ljudi kojima je ta vrsta diverzije u redu, a ko je to uradio, nisam siguran da ćemo ikada saznati."

On je ukratko pomenuo i situaciju u Gruziji, rekavši da Gruzija do sada nije imala mnogo opcija da bude faktor u ovom sukobu, i podsjetio na rat koji je Gruzija vodila protiv Rusije 2008. godine i koji je izgubila za samo nekoliko dana, a posle da su Rusi počeli da kontrolišu sve tokove nafte koji prolaze kroz Gruziju.