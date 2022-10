Šef ukrajinske vojne obavještajne službe, general-pukovnik Kirilo Budanov, smatra da će bitka za Herson biti gotova do kraja novembra!

Izvor: Profimedia/Shutterstock/LBeddoe/RT/printscreen

Prema riječima generala-pukovnika Kirila Budanova, šefa ukrajinske vojne obavještajne službe, bitka za Herson će biti završena do kraja novembra. On je u opširnom intervjuu za magazin "War Zone" otkrio šta trenutno radi ruska vojska.

"Rusija se trenutno pregrupiše sa oko 40.000 vojnika, uključujući najobučenije i najsposobnije ruske jedinice", rekao je on u pomenutum opširnom intervjuu.

On je rekao da to uključuje protivvazdušnu odbranu, snage za specijalne operacije i mornaričku pješadiju. Na pitanje da li Ukrajina planira protivofanzivu na Krimu, koji je pripojen 2014. godine, Budanov je rekao da će se to “dogoditi sledeće godine”. Na pitanje kada će se rat završiti, rekao je da bi dobra prilika za kraj rata bila onda kada se Ukrajina vrati na granice iz 1991. godine, kada je stekla nezavisnost od Rusije.