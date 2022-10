Američki obavještajci došli su do informacija da su se Putinu usprotivili najbliži saradnici, zbog lošeg upravljanja ruskim snagama u ratu u Ukrajini.

Prema izveštaju američke obavještajne službe, čelni ljudi u Kremlju su sve nezadovoljniji razvojem rata u Ukrajini i potezima predsjednika Vladimira Putina, do te mjere da mu se prje nekoliko dana prvi put direktno suprotstavio jedan od članova njegovog najužeg okruženja. Do sada je bilo nezaimislivo da se neko usprotivi Putinu, a ako se to zaista dogodilo, to bi mogao biti nagoveštaj ozbiljnih sukoba unutar ruske elite.